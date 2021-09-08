Екран пристрою створений на базі гнучкої OLED-панелі і трохи згинається донизу.

Американський компанія Apple розробила комп'ютер, корпус якого виготовлений з цільного шматка скла.

Про це повідомляє видання Patently Apple.

Відповідний патент був помічений на сайті відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).

Згідно заявленої інформації, ноу-хау представляє з себе комп'ютер-моноблок, що складається з вигнутого донизу цільного шматка скла. На єдиній вигнутій підкладці розташовані дисплей і клавіатура.

Читайте такожApple проведе відразу три осінні презентації: які новинки представити компаніяПричому всі компоненти пристрою, зокрема процесор, материнська плата, оперативна пам'ять та інші складові, розташовані всередині корпусу.

Також пристрій має підставку, що дозволяє йому триматися рівно на горизонтальній поверхні.

Очевидно екран моноблока створений на базі гнучкої OLED-панелі, оскільки його дисплей також трохи згинається донизу.

Скло для комп'ютера інженери планують виготовляти з прозорих, покритих, пофарбованих або інших матеріалів, оброблених для отримання непрозорого компонента. Також корпус містить напівпрозорі полімери і напівпрозору кераміку.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про нової функції в смартфонах від Apple - можливості здійснювати дзвінки і відправляти повідомлення навіть без підключення до мобільної мережі.

Автор: Станислав Кожемякин