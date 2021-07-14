Компанія Apple нарощує виробництво останніх моделей iPhone.
Про це повідомляє Bloomberg.
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За інформацією видання, компанія замовила постачальникам цього року 90 млн iPhone нового покоління, що на 20% більше, ніж торік.
Apple замовляла близько 75 млн нових смартфонів щорічно на період з моменту презентації та до кінця року.
Компанія очікує цього року на підвищений попит на iPhone.
Apple в Україні: що необхідно знати
Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічних компаній світу та однією з найбільш капіталізованих компаній світу.
30 червня 2021 року американська технологічна компанія Apple відкрила офіс в Україні, що дозволить їй безпосередньо ввозити техніку в країну.
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