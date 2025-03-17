Таблички документують різні державні дії, включно з поставками і витратами, охоплюючи все: від риби і худоби до зерна, тканин і дорогоцінного каміння.

Археологи виявили стародавні глиняні таблички віком близько 4000 років, які є найстарішим відчутним доказом існування першої у світі імперії - Аккадії і розкривають секрети її напрочуд докладної і великої бюрократичної системи.

Як пише InterestingEngineering, знайдені глиняні таблички являють собою державні архіви Гірсу, стародавнього шумерського міста, нині відомого як Телло в Іраку. Таблички були знайдені в руїнах будівлі державного архіву.

Ці архіви документують період між 2300 і 2150 роками до нашої ери, коли Гірсу перебував під владою аккадської династії, і надають перші конкретні докази управління Аккадською імперією.

Відео дня

Державні таблички для ведення записів були написані клинописом. Вони документують різні державні дії, включно з поставками і витратами, охоплюючи все: від риби і худоби до зерна, тканин і дорогоцінного каміння.

"Вони записують абсолютно все. Якщо вівця помре на самому краю імперії, це буде відзначено. Вони одержимі бюрократією", - зазначає Себастьян Рей, куратор Британського музею.

Крім товарів, таблички також документують населення, включно з іменами та професіями чоловіків, жінок і дітей, демонструючи всеосяжну систему, схожу на перепис.

Вони також розкривають важливу роль жінок в аккадському суспільстві. Зокрема, експерти стверджують, що, незважаючи на переважно патріархальний характер цього суспільства, жінки обіймали важливі посади, наприклад, були верховними жрицями.

Ба більше, таблички розкривають безліч професій в аккадському суспільстві, від кваліфікованих, як-от різьбярі по каменю, до чорноробів, як-от підмітальники храмів.

Цікаво, що деякі з табличок містили архітектурні креслення, плани полів і карти каналів, що підкреслює високий рівень планування і документування в аккадській адміністрації.

Раніше вчені зробили шокуюче відкриття, ймовірно, довівши існування Ноєвого ковчега і встановивши його місце розташування.

Вас також можуть зацікавити новини: