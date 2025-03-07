Археологи виявили близько 200 основних каналів і 4000 дрібніших відгалужень, що забезпечують водою понад 700 ферм.

Археологи виявили велику мережу каналів під найстарішим у світі містом у Месопотамії.

Дослідники на чолі з геоархеологом Джаафаром Джотері з Даремського університету заявили, що велика система управління водними ресурсами існувала ще до першого тисячоліття до нашої ери і показує, як стародавні землероби зрошували свої поля, пише Independent.

Регіон Еріду на півдні Месопотамії в сучасному Іраку - одна з найкраще збережених стародавніх археологічних пам'яток - був заселений із шостого до початку першого тисячоліття до нашої ери.

Відео дня

Знання вчених про ранні методи зрошення і землеробства, що використовувалися в стародавньому місті, засновані на непрямих свідченнях, таких як клинописні таблички. Однак тепер дослідники виявили і нанесли на карту велику, інтенсивну і добре розвинену мережу зрошувальних каналів, датованих початком першого тисячоліття до нашої ери.

Мережа каналів залишалася недоторканою протягом століть через зміну русла річки Євфрат у першому тисячолітті до нашої ери. Це залишило цю територію сухою і незаселеною в наш час, зберігши стародавній ландшафт на відміну від інших місць у Месопотамії, де старі зрошувальні системи були поховані під новими каналами.

Археологи використовували супутникові та безпілотні знімки і польові роботи, щоб ідентифікувати близько 200 основних каналів, безпосередньо пов'язаних зі стародавнім Євфратом, і близько 4000 більш дрібних відгалужень каналів, що живлять водою понад 700 ферм.

"Основні канали безпосередньо пов'язані зі стародавнім руслом Євфрату і мають довжину від 1 до 9 км і ширину від 2 до 5 м", - зазначили вчені.

Фермери в стародавньому місті використовували природний ландшафт у своїх інтересах, викопуючи канали таким чином, щоб вода з високих річкових дамб сама текла на поля. Прориви в дамбах допомагали розподіляти воду по заплаві.

Посіви саджали по обидва боки річки, причому північний бік інтенсивніше оброблявся.

"Обидва боки річки були каналізовані й оброблялися, хоча фермери експлуатували північний бік більш інтенсивно, ніж південний", - визначили дослідники.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження зможуть показати, як з часом змінювалися методи ведення сільського господарства в регіоні.

Інші наукові новини

Італійські археологи з'ясували, що старовинне місто під назвою Інтерамна, яке вони вважали "глухим" у римську епоху, насправді було процвітаючим аж до 3 ст. Таким чином, знахідка переписує хронологію краху стародавньої імперії.

Вас також можуть зацікавити новини: