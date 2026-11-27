Цей пам'ятник, прихований у густих заростях, вважається одним із перших міст-держав майя.

В Ель-Мірадорі - великому місті майя на півночі Гватемали - було виявлено близько сорока виготовлених зі стукко (гіпсової штукатурки) голів та їхніх фрагментів, що зображують божеств цивілізації майя. Про це пише The Daily Galaxy.

Культура майя досягла свого розквіту в так званий класичний період (між 250 і 900 роками н. е.), після чого занепала. Вона охоплювала великий регіон Мезоамерики, що включає південь Мексики, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас і Беліз.

У цьому світі Ель-Мірадор посідає особливе місце. Прихований у густих заростях, цей пам’ятник вважається одним із перших міст-держав майя, а нові знахідки поповнили довгий список відкриттів, зроблених тут, починаючи з 1930-х років.

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Колекція божественних образів

Важливо, що знахідка налічує близько сорока предметів - як цілих, так і фрагментарних, - що зображують божеств майя. За словами Дугласа Маурісіо, одного з дослідників, які працюють на об’єкті, вони датуються кінцем класичного періоду (між 600 і 900 роками н. е.). У статті зазначено:

"Багато з цих предметів наразі проходять реставрацію. Оскільки штукатурка та гіпсова маса - матеріали крихкі, процес реставрації, ймовірно, просувається повільно".

Місто під покровом джунглів

Окрім голів, було виявлено й інші об’єкти: на південь від Ель-Мірадора археологи знайшли стародавні дороги та житловий комплекс. Тепер на цій території проводитимуться розкопки.

Важливо, що мета - перевірити гіпотезу (як висловився археолог Енріке Ернандес) про те, що це стародавнє місто "було здатне контролювати весь регіон". Поки що це залишається лише гіпотезою.

Такі значущі результати були отримані завдяки технології LiDAR (лазерне сканування та визначення дальності). Пристрій використовує лазерні імпульси для вимірювання відстаней і виявлення форм, що дозволяє дослідникам "бачити" крізь густі зарості джунглів.

Ель-Мірадор - стародавнє місто-держава майя

Воно було виявлено в 1930 році в департаменті Петен на півночі Гватемали, у самому серці джунглів, неподалік від кордону з Мексикою. Люди почали селитися тут у середньодокласичний період (600–300 рр. до н. е.). Розквіт міста припав на пізній докласичний період - з 300 р. до н. е. по 250 р. н. е.

На території поселення розташована Ла-Данта - одна з найбільших пірамід у світі, висота якої становить 72 метри. Вона нагадує про масштаби міста, в якому, за оцінками експертів, проживало 200 000 осіб.

Починаючи з 2015 року, дослідження, проведені з використанням авіації та безпілотних літальних апаратів, дозволили по-новому поглянути на це місце. Вчені виявили в Ель-Мірадорі сотні стародавніх поселень, а також мережу доріг - їх навіть порівнюють із сучасними автомагістралями, - прихованих під густою рослинністю.

Новини археології

Скам’янілості істот, вік яких становить близько 415 мільйонів років, були виявлені у Великій Британії й уперше описані ще в 1870-х роках. Відтоді вчені сперечалися про те, що саме перед ними знаходиться.

Недавнє дослідження, в якому використовувалися комп'ютерна томографія (КТ) і традиційні методи ескізування за допомогою камери-люциди, поставило крапку в цьому питанні.

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