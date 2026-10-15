Археологи знайшли тисячу гральних кубиків навколо дивної будівлі

ЇЇ стіни були пофарбовані в червоний колір поверх жовтого тла, а двері виходили на схід - до старої дороги, що перетинала римське місто зі сходу на захід.

Наприкінці липня 2026 року під час розкопок у комуні Гран у Франції, де затримали танкер "тіньового флоту" РФ, було виявлено щонайменше 500 кістяних гральних кубиків. У місцевих повідомленнях цю знахідку описували як найбільшу з усіх коли-небудь виявлених колекцій античних гральних кубиків, а за пізнішими даними, їхня загальна кількість перевищила 1000 штук. Про це пише The Daily Galaxy.

Будівля, де їх знайшли, була настільки маленькою, що її можна було перетнути за кілька кроків: розміри споруди становлять приблизно 4,5 на 3,8 метра. Стіни були пофарбовані в червоний колір поверх жовтого тла, а двері виходили на схід - до старої дороги, що перетинала римське місто зі сходу на захід.

У землі навколо будівлі, розташованої в одному з сіл на північному сході Франції, археологи раз по раз знаходили один і той самий предмет. Кожен такий предмет являв собою невеликий кістяний кубик, на грані якого були нанесені крихітні вигравірувані кружечки. Три кубики були закладені у фундамент самої будівлі.

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Зазначається, що дизайн цих кісток здався б знайомим будь-якому сучасному гравцеві. Точки на них виконані у вигляді "очок" - невеликих подвійних кружечків, вирізаних на кістці; у деяких із них збереглися сліди суміші воску та деревного вугілля, яка робила їх темнішими та полегшувала зчитування значень. Розташування точок відповідає стандарту, який археологи називають схемою "сімки": сума очок на протилежних гранях завжди дорівнює семи.

Що ще знайшли

Окрім гральних кісток, на цій невеликій ділянці землі поруч із будівлею було знайдено взуттєві цвяхи, кераміку, фібули, бронзові монети, голки з вушком та кістки тварин. Самі по собі ці предмети є типовими для римського міста. Однак саме величезна кількість гральних кісток, зосереджених на такому невеликому просторі, робить цей об’єкт унікальним.

У дослідницької групи є три робочі гіпотези щодо призначення цієї будівлі, але остаточний вибір поки що не зроблено. У статті зазначено:

"Це могла бути майстерня з виготовлення гральних кісток, невелике святилище або місце для ігор, що відбувалися під заступництвом божества. Той факт, що три гральні кістки були закладені у фундамент, вказує на тісний зв’язок між ними та самою спорудою з моменту її будівництва".

Цікаво, що обстановка навколо будівлі також додає загадковості. На північ від неї проходить траншея довжиною близько 20 метрів, у якій колись розташовувався водогін із дерев’яних секцій; на місці досі збереглися два залізні обручі, що скріплювали ці частини. На одному з кінців траншеї знаходиться прямокутний котлован - можливо, місце для дерев’яного резервуара; його розкопки тривають.

Попередні дані дозволяють датувати знахідки періодом між I і III століттями н. е. У найближчі місяці гральні кістки будуть передані до Національного археологічного музею для дослідження; фахівцям належить з’ясувати, чи використовувалися вони безпосередньо в цій будівлі, чи потрапили туди пізніше й зберігалися там.

Місто, що виникло навколо храму Аполлона

Сьогодні Гран - це село з населенням у кілька сотень людей. У римську епоху тут розташовувалася Андезіна - місто, що займало площу понад 70 гектарів. За оцінками, його населення становило від 15 до 20 тисяч людей.

Громадські споруди міста відрізнялися значними масштабами. Тут були амфітеатр, що вміщував близько 17 тисяч глядачів, і базиліка з мозаїчною підлогою площею 232 квадратних метри - один із найбільших подібних зразків, відомих у римському світі.

Важливо, що своєю славою місто завдячувало святилищу Аполлона Гранна - бога-цілителя. Нинішні розкопки, розпочаті у 2022 році поруч із базилікою, мають на меті знову виявити та детально дослідити залишки споруд, вперше досліджених ще у 1960-х роках.

Невелика будівля з розписаними стінами була виявлена під час польових сезонів 2023 та 2024 років, коли археологи розчистили її стіни, вкриті червоною штукатуркою. Розкопки 2026 року, відкриті для відвідувачів у будні до 30 липня, були зосереджені на прилеглій території - саме там постійно знаходили гральні кістки.

Гральні кістки: під забороною римського закону

Цікаво, що гральні кістки були невід’ємною частиною життя римлян. Їх знаходять в амфітеатрах, житлових будинках і таборах легіонерів; поряд із бабками (астрагалами) вони також використовувалися для ворожіння та тлумачення волі богів. У статті зазначено:

"Інакше йшла справа з азартними іграми на гроші. Як за часів Республіки, так і за часів імператорів діяв низка законів, що забороняли подібні ігри; порушникам загрожував штраф, який учетверо перевищував суму ставки. Однак у грудні, під час свята Сатурналій, правила пом’якшувалися".

Ці заборони мало стримували представників вищої влади. Август, Калігула, Вітеллій і Доміціан - усі вони віддавалися цій грі, а імператор Клавдій навіть написав книгу про гру в кості.

Можливо, по самому Грану ступала нога одного з імператорів. У латинській промові, виголошеній у 310 році н. е., описується, як Костянтин відвідав храм Аполлона - названий оратором одним із найпрекрасніших у римському світі - і отримав там знамення. У 1926 році французький історик Каміль Жюлліан припустив, що йшлося про святилище Аполлона Гранна в Грані.

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