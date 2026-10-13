Франція затримала танкер тіньового флоту РФ: Макрон розповів деталі (відео)

Судно перебуває під міжнародними санкціями, а його підозрюють у використанні неправдивого прапора та перевезенні російської нафти в обхід обмежень.

Французькі військово-морські сили затримали танкер DF Peak, який пов’язують із російським тіньовим флотом. Судно підозрюють у використанні неправдивого прапора та перевезенні пального в обхід міжнародних обмежень. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

За словами Макрона, танкер перехопили в Індійському океані, більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.

Французькі військові взяли судно під супровід для подальшої перевірки. За інформацією французької сторони, перевірка документів підтвердила підозри щодо законності прапора, під яким ходив танкер. Подальші дії щодо судна відбуваються за участю компетентних органів.

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Макрон заявив, що Франція рішуче налаштована протидіяти діяльності російського тіньового флоту в усьому світі.

Що відомо про танкер

За даними порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міністерства оборони України, DF Peak пов’язаний із російською державною судноплавною компанією "Совкомфлот" і використовувався для перевезення російської нафти.

Танкер перебуває під міжнародними санкціями України, США, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії. Обмеження запровадили у зв’язку з його діяльністю з перевезення російських енергоносіїв.

Макрон наголосив, що Франція продовжить протидіяти діяльності тіньового флоту. Затримання DF Peak стало одним із кроків у межах цієї політики.

Тіньовий флот РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, королівський флот Великої Британії буде змушений звернутися до Франції за допомогою у перехопленні російських суден у британських водах.

Крім того, Євросоюз обговорює заміну цінової стелі для російської нафти на заборону надавати танкерам тіньового флоту послуги в сфері судноплавства - від страховок до обслуговування в портах.

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