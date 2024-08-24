Корабель, який мав їх привезти додому, просто і банально зламався посеред космосу.

Двоє астронавтів NASA, які застрягли на Міжнародній космічній станції через поломку їнього космічного апарату, повернуться на Землю кораблем SpaceX на початку наступного року. Про це пише Reuters із посиланням на директора NASA Білла Нельсона.

Ветерани-астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс стали першим екіпажем корабля Starliner від компанії Boeing. Вони прибули на МКС 5 червня і мали пробути там лише 8 днів, оскільки місія планувалася як тестова. Але силова система Starliner зазнала серії збоїв під час польоту до МКС. 5 із 28 двигунів вийшли з ладу, і сталося кілька витоків гелію, що поставило під сумнів можливість безпечного повернення астронавтів цим же кораблем.

Тепер очікується, що астронавти повернуться на землю в лютому 2025 року на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon, який планується запустити наступного місяця в рамках звичайної місії ротації астронавтів. Два з чотирьох крісел астронавтів Crew Dragon залишаться вільними для Вілмора та Вільямса.

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Космічний корабель Boeing Starliner

Компанія Boeing роками намагалася розробити Starliner, аби створити конкуренцію Crew Dragon від SpaceX. Таким чином у США було б два сучасних космічних корабля багаторазового використання.

Starliner провалив випробування 2019 року на запуск до МКС без екіпажу. Спроба 2022 року була здебільшого вдалою, але і тоді виникли певні проблеми з двигуном. Червнева місія, перша з екіпажем, була потрібна для того, аби NASA могла сертифікувати корабель для звичайних польотів, але тепер шлях сертифікації Starliner призупинений.

Відтоді як Starliner пристикувався до МКС у червні, Boeing намагався з’ясувати, що спричинило несправності його двигуна та витік гелію. Компанія організувала випробування та моделювання на Землі, щоб зібрати дані, які вона використала, щоб переконати представників NASA, що Starliner безпечний для повернення екіпажу додому.

Але результати цього випробування підняли складніші інженерні питання і, зрештою, не змогли придушити занепокоєння офіційних осіб NASA щодо здатності Starliner здійснити зворотний рейс з екіпажем – значно складнішу частину космічної місії, аніж зліт із Землі.

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