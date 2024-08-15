Щодо повернення астронавтів на Землю виникло багато проблем.

NASA повідомило, що досі не вирішило, як повернути додому двох астронавтів з Міжнародної космічної станції (МКС) після того, як у їхньому космічному кораблі виникли несправності під час виходу у відкритий космос. Космічне агентство заявило під час пресконференції, що Бутч Вілмор та Суні Вільямс, які прибули на МКС в червні, розраховуючи пробути там вісім днів, швидше за все, будуть змушені залишитися до лютого, пише Sky News.

У виданні нагадали, що астронавти прибули туди на Boeing Starliner, проте по дорозі корабель зазнав поломки двигунів та витоку гелію, що викликало сумніви в тому, чи зможе він безпечно доставити їх назад на Землю, залишивши пару в космічному підвішеному стані.

"Двигуни мають вирішальне значення для утримання капсули в потрібному положенні, коли настане час спуску з орбіти. Якщо NASA вирішить не використовувати Starliner, який, за словами Boeing, здатен безпечно повернути їх, вони зможуть полетіти наступним рейсом SpaceX, що означатиме перебування на космічній станції до лютого наступного року. Але до того моменту вони пробудуть у космосі вже вісім місяців", - додали у матеріалі. Відео дня

Водночас керівник місії NASA з космічних операцій Кен Бауерсокс заявив журналістам, що вони аналізують більшу кількість даних перед тим, як прийняти рішення.

"У нас є час до того, як ми повернемо Starliner додому, і ми хочемо використати його з розумом", - зауважив він.

Зазначається, що перехід до SpaceX означатиме відмову від польоту двох з чотирьох астронавтів, які мали бути на борту корабля SpaceX, що нині запланований на кінець вересня.

У Sky News додають, що Вілмор і Вільямс займуть вільні місця в капсулі Dragon компанії SpaceX після завершення піврічної місії.

"У нас недостатньо інформації та даних, щоб зробити якийсь простий, чорно-білий розрахунок", - сказав керівник служби безпеки NASA Расс ДеЛоач.

За його словами, космічне агентство планує знайти місце для всіх думок, порівняно з тим, що сталося з двома трагедіями шатлів NASA, а саме "Челленджером" та "Колумбією", коли інші погляди були проігноровані.

"Це може означати, що іноді ми рухаємося не дуже швидко, тому що ми виводимо все назовні, і я думаю, що ви можете бачити, як це відбувається тут", - пояснив Расс ДеЛоач.

Своєю чергою одне з ускладнень полягає в тому, скафандри, які вони використовували для подорожі на МКС на кораблі Starliner, не підійдуть для корабля SpaceX, якщо він буде використовуватися для доставки їх додому. Це означає, що їм, швидше за все, доведеться повернутися на Землю без скафандрів.

Іншою проблемою є те, що на космічній станції є лише два паркувальних місця для американських кораблів, тому капсулі Boeing доведеться відлетіти до прибуття SpaceX Dragon, аби звільнити місце.

Бутч Вілмор та Суні Вільямс - що відомо про астронавтів

Вілмор і Вільямс є капітанами флоту у відставці. Вони провели місяці на борту космічної станції багато років тому, допомагаючи в експериментах і ремонті з моменту прибуття.

"Вони будуть робити те, про що ми їх попросимо. Це їхня робота як астронавтів. Ця місія є випробувальним польотом, і, як сказали Бутч і Суні перед стартом, вони знали, що ця місія може бути не ідеальною", - наголосив головний астронавт NASA Джо Акаба.

Як писав УНІАН, 10 липня астронавти вперше поспілкувалися з журналістами. Відомо, що командир Баррі "Бутч" Вілмор і пілот Суніта "Суні" Вільямс стартували 5 червня під час першої місії корабля Starliner на орбіту з астронавтами. Після цього вони мали залишатися на орбіті впродовж восьми днів.

Тоді компанія компанія Boeing повідомляла, що астронавти "не застрягли" та додала, що "немає ніякого підвищеного ризику, коли ми вирішимо повернути Суні і Бутча на Землю".

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