Спочатку припускалось, що це могла бути наднова.

Астрономи виявили дуже швидкий і яскравий вибух у карликовій галактиці за 500 млн світлових років від Землі. Досі походження цього явища залишалось загадкою, але тепер науковці мають припущення, що ж це було.

Як йдеться у дослідженні в The Astrophysical Journal, яке цитує Phys, такий вибух може статися, коли чорна діра середньої маси поглинає сусідню зірку

Зазначається, що вибух, якому дали назву CSS161010, досяг межі яскравості всього за 4 дні, а потім рівень лише за 2,5 дня значно зменшився. На сьогоднішній день астрономи зафіксували всього 12 таких таємничих космічних вибухів. Нові ж дані від CSS161010 здивували науковців, оскільки в інших подібних подіях вони не спостерігали схожих характеристик. Спочатку припускалось, що це могла бути наднова, але детальний аналіз змусив вчених відкинути цю теорію.

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За словами вчених, розвиток випромінювання схожий на те, який можна побачити в активних ядрах галактик, де розташовані надмасивні чорні діри. Це вказує на те, що вибухи також пов'язані з чорною дірою, хоча й набагато меншого розміру.

Астрономи припускають, що в центрі карликової галактики, яка за масою приблизно в 400 разів менша від Чумацького Шляху, є чорна діра середньої маси - це приблизно в 100-100 000 разів більше за масу Сонця.

Наразі у космосі виявлено дуже небагато таких об'єктів через складнощі в ідентифікації. Однак дослідження таких чорних дір має вирішальне значення для розуміння шляхів формування та еволюції цих ненажерливих об'єктів.

Вчені переконані, що саме чорні діри середньої маси є будівельними блоками надмасивних чорних дір у великих галактиках, таких як наш Чумацький Шлях.

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно вчені вперше побачили потрійну систему з чорною дірою.

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