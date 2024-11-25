Вона нагадувала "звуковий гуркіт реактивного винищувача".

Астрономи зафіксували одну з найпотужніших ударних хвиль, яку коли-небудь бачили. Її спричинила галактика NGC 7318b, яка врізалася в чотирьох своїх сусідів, рухаючись зі швидкістю 3,2 мільйона км/год. Ця приголомшлива космічна подія сталась в квінтеті Стефана.

Як пише livescience, входження NGC 7318b у систему створило надзвичайно потужний ударний фронт, схожий на "звуковий гуркіт реактивного винищувача". Дослідники сподіваються, що, вивчивши його, вони зможуть зрозуміти більше про бурхливі та хаотичні взаємодії між галактиками. Свої висновки вони опублікували в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

"По суті, це величезне міжгалактичне поле сміття. Новий зловмисник NGC7318b врізався в поле уламків і стиснув плазму та газ у ньому. Роблячи це, він знову підживив плазму, змусивши її яскраво світитися на радіочастотах, і, ймовірно, спровокував утворення зірок", — сказала Марина Арнаудова , астрофізик з Хартфордширського університету у Великобританії.

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Як зазначається, квінтет назвали на честь французького астронома Едуарда Стефана, який відкрив цей об'єкт 19 столітті. У NASA описали його як групу з п’яти галактик, які "замкнені в космічному танці повторюваних близьких зустрічей".

Цей квінтет розташований на відстані приблизно 290 мільйонів світлових років від Землі і був першою компактною групою галактик, яку коли-небудь помітили. Щоб дослідити поведінку об'єкта та історію космосу, науковці використовували дослідник розширеної зонної швидкості телескопа Вільяма Гершеля (WEAVE), спектрограф, встановлений на телескопі Вільяма Гершеля на острові Ла-Пальма.

Розбиваючи світло від системи на складові частини, спектрограф WEAVE відслідковував залишки уламків, народження нових зірок і сліди іонізованого газу, які залишились внаслідок сили зіткнення. Усі ці елементи були сколихнуті ударним фронтом, який поширювався з гіперзвуковою швидкістю.

Очікується, що астрономи можуть отримати цінну інформацію про те, як зіткнення та злиття з часів Великого вибуху формували галактики, які ми бачимо сьогодні, і як система може виглядати в майбутньому.

"Такий тип зіткнення галактик у Квінтеті Стефана — це рідкісний шанс побачити складний набір галактик, які перебувають у процесі зіткнення. Щодо того, як це закінчиться, цілком імовірно, що врешті-решт воно зіллється з одним із членів групи, але не через мільйони чи мільярди років, тому що розміри та швидкість цих об'єктів настільки величезні", — сказала Арнаудова.

Як раніше повідомляв УНІАН, учені вперше зафіксували, як дві чорні діри спільно "пожирають" газову хмару.

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