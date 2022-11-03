Вчені визначили, що орбіти цього астероїда і Землі перетинаються.

Вчені виявили великий потенційно небезпечний астероїд, що довгий час ховався у сонячному світлі.

За даними The Watchers, новий астероїд отримав ім'я 2022 AP7. Як повідомляється, його передбачуваний розмір від 1,1 до 2,3 кілометрів. Це робить його найбільшим потенційно небезпечним астероїдом, виявленим за останні вісім років. Об'єкт також входить в топ-5 відсотків найбільших відомих потенційно небезпечних астероїдів.

Як повідомляється, вчені змогли визначити орбіту астероїда. Це навколоземний об'єкт типу "Аполлон", який перетинає орбіту Землі.

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Людство вперше в історії змогло змінити траєкторію руху астероїда

Як повідомляв УНІАН, космічне агентство змогло скорегувати орбіту астероїда Діморфос, зіткнувши з ним космічний апарат DART. Це перший в історії випадок, коли люди змогли змінити рух небесного об'єкта.

За словами вчених, результат місії дозволить надалі захистить Землю від атак з космосу. "Це переломний момент для планетарного захисту і всього людства", - заявили в NASA.

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