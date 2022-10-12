Отримані результати дозволять захистити в подальшому Землю від загрози з космосу.

Космічне агентство змогло скорегувати орбіту астероїда Диморфос, зіштовхнувши з ним космічний апарат DART. Результат місії дозволить надалі захистить Землю від атак з космосу.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

У космічному агентстві зазначив, що зіткнення космічного апарату DART з астероїдом Діморфос успішно змінило його орбіту. Це перший в історії випадок, коли люди змогли змінити рух небесного об'єкта

Відео дня

"Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всіх викликів, які кидає нам Всесвіт. Це переломний момент для планетарного захисту і всього людства", - заявив глава NASA Білл Нельсон.

Перед ударом Диморфосу знадобилося 11 годин 55 хвилин, щоб зробити оборот навколо астероїда Дідімоса. Після зіткнення 26 вересня астрономи підтвердили, що час обертання Диморфоса навколо Дідімоса скоротився на 32 хвилини, хоча успіхом вважалося б зміна від 73 секунди.

"DART надав нам цікаві дані як про властивості астероїдів, так і про ефективність кінетичного ударного елемента як технології планетарного захисту. Команда DART продовжує працювати над цим багатим набором даних, щоб повністю зрозуміти це перше випробування планетарного захисту на відхилення астероїда", - зазначив керівник відділу координації DART з лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса Ненсі Шабо.

При цьому в агентстві вказали, що Диморфос та Дідімос не представляли небезпеки для Землі.

Як раніше повідомляв УНІАН, астероїд, розміром з єгипетську піраміду в Гізі, вперше за більш ніж 100 років пролетить поруч із землею. Довжина небесного тіла під назвою 2019 AV13 становить від 100 до 230 метрів. Його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою. Він наблизився до землі 12 вересня.

Востаннє астероїд підходив настільки близько до землі в 1914 році, а наступного разу наблизиться в 2113 році. Астероїд не представляє небезпеки для Землі, тому жителям планети панікувати не варто.

Вас також можуть зацікавити новини: