В сузір'ях Скорпіона і Змієносця виявили принаймні 70 нових планет-сиріт з масою, яку можна порівняти з масою Юпітера.
Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія (ESO).
Читайте такожНайбільший телескоп за всю історію запускають у космос: дата та місія (фото, відео) Використовуючи дані кількох телескопів Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших об'єктів, група астрономів відкрила принаймні 70 нових планет-сиріт у нашій Галактиці. Це найбільша група з коли-небудь виявлених планет-сиріт.
Такі планети можна порівняти за масою з планетами Сонячної системи, але вони не обертаються навколо зірки, а вільно перемішаються в космосі.
"Ми не знали, скільки очікувати, і дуже раді, що знайшли так багато", - зазначила астроном Нурія Мірет-Ройг.
Складність вивчення таких планет в тому, що вони ховаються далеко від зірок, які їх висвітлюють.
Щоб виявити так багато планет-сиріт, команда використовувала дані за 20 років, отримані з декількох наземних і космічних телескопів.
"Ми виміряли крихітні рухи, кольори та яскравість десятків мільйонів джерел на великій площі неба. Ці вимірювання дозволили нам надійно ідентифікувати планети-сироти",-пояснює Мірет-Ройг.
Це відкриття допоможе знайти ключ до розгадки того, як формуються ці загадкові об'єкти. Вважається, що їх викидає з батьківської сонячної системи або ж вони формуються в результаті колапсу газової хмари, яке занадто мала, щоб призвести до утворення зірки.
Таких невловимих беззоряних планет, які нам ще належить відкрити, може бути набагато більше, кажуть вчені.