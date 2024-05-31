Нещодавно виявлена діра в районі Арсіа Монс може з'єднуватися з мережею підземних печер.

Таємнича діра в марсіанській корі, ймовірно, пов'язана з підземними печерами, може стати ключем до колонізації Марса. Як пише Independent, зображення діри розміром у кілька метрів було зроблено орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter компанії Nasa.

"Ями можуть відображати геологічно недавню тектонічну або вулканічну активність. Будь-які пов'язані з ними печери можуть стати об'єктами для майбутніх роботизованих досліджень", - заявили дослідники з Університету Арізони, які проаналізували знімки.

Нещодавно виявлена яма розташована поруч зі сплячим вулканом у районі Арсіа Монс - вулканічної рівнини, що простягнулася на тисячі кілометрів. Цей регіон піднятий відносно іншої частини Марса в середньому на 10 км.

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Вчені припускають, що ями в цьому регіоні можуть бути входом у підземні лавові труби, які є наслідком вулканічної історії Марса. Коли зовнішня поверхня текучої лави охолола і затверділа, а внутрішня розплавлена лава витекла назовні, вони залишили після себе трубчасту структуру.

Вчені припускають, що такі печерні мережі, що утворилися внаслідок обвалення стародавніх лавових трубок, можуть стати потенційним притулком для майбутніх астронавтів.

Водночас на іншому знімку видно освітлену бічну стінку загадкової діри Аріса Монс, що означає, що це може бути циліндрична яма або шахта, а не вхід до печери. Подібні ями були знайдені на Землі, наприклад, біля гавайських вулканів, і вони не з'єднувалися з печерами або лавовими трубами.

Раніше вчені виявили величезний вулкан заввишки дев'ять кілометрів, який ховався у всіх на виду в одному з найвідоміших регіонів планети Марс.

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