Такий вулкан отримав тимчасову назву Ноктіс, адже його знайшли на краю регіону Лабіринт ночі.

Вчені виявили величезний вулкан заввишки дев'ять кілометрів, який ховався у всіх на виду в одному з найвідоміших регіонів планети Марс. Таке відкриття було зроблено у східній частині вулканічної провінції Тарсіс на Марсі поблизу його екватора, пише Space.

Відомо, що такий об'єкт не помічали на знімках планети впродовж багатьох десятиліть, а саме з 1971 року, коли цей район вдалося вперше сфотографувати апарату "Маринер-9". Лише завдяки даним сучасних орбітальних зондів, вчені виявили гігантський вулкан у відомому регіоні Марса.

Дослідники тимчасово назвали вулкан Ноктіс на честь його розташування на краю Лабіринту ночі.

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Автори дослідження розповіли, що новий вулкан знаходиться на кордоні таких регіонів, як Лабіринт Ночі та Долини Маринер. Також в цьому районі розташовані три величезні вулкани, про які давно було відомо. Попри те, що цей об'єкт є не таким високим, порівняно з його сусідами, він має більший діаметр та більш зруйнований ерозією.

"Ми вивчали геологію місцевості, де минулого року знайшли залишки льодовика, коли зрозуміли, що перебуваємо всередині величезного і глибоко еродованого вулкана", - пояснив планетолог з Інституту SETI та Інституту Марса при Дослідницькому центрі NASA імені Еймса Паскаль Лі.

Дослідники зазначають, що гігантські розміри вулкана та його складні модифікації говорять про те, що він був активним впродовж довгого часу. Також його південно-східна частина має тонкий, недавній вулканічний осад, під яким, можливо, був присутній льодовиковий лід.

"Ця область Марса відома широким розмаїттям гідратованих мінералів, що охоплюють довгий період марсіанської історії. Вулканічне походження цих мінералів давно підозрювалося. Тож, можливо, не так вже й дивно знайти тут вулкан. У певному сенсі, цей великий вулкан є довгоочікуваним "димлячим пістолетом", - розповів аспірант кафедри геології Університету Меріленда і співавтор дослідження Сурабх Шубхам.

За словами автора дослідження Паскаля Лі, такий вулкан є "древнім та довгоживучим", аби його дослідити, по ньому можна пройти пішки, "проїхати або пролетіти крізь нього".

Лі підкреслив, що довга історія взаємодії тепла з водою та льодом "робить його ідеальним місцем для астробіології і пошуку ознак життя".

"Це місце виглядає дуже привабливим для роботизованих і людських досліджень", - зазначив Лі в заяві SETI.

Дослідження Марсу: останні новини

Як писав УНІАН, штучний інтелект знайшов місце на Марсі, де можуть розміститися перші люди-переселенці. За словами науковців, попри те, що поверхя планети є не дуже привітним середовищем, вже за декілька метрів під поверхнею умови можуть виявитися більш придатними для життя людини.

В минулому році NASA зробило незвичайне відкриття, яке стосується атмосфери Марса. Вченим вдалося зафіксувати неочікуване "зникнення" потоку заряджених частинок, які весь час виходять від Сонця. Через таку подію марсіанська атмосфера неймовірно розширилася.

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