Вчені виявили одну з найрідкісніших зірок в Чумацькому Шляху. Йдеться про білого карлика-пульсара, повідомляє журнал Astronomy & Astrophysics.
Як повідомляється, зірка розташована лише за 773 світлових роки від нас й належить до однієї з найрідкісніших категорій нашої галактики.
J1912-4410 - білий карлик-пульсар. Досі в нашій галактиці була відома тільки одна схожа зірка. Відкриття дає нам новий інструмент для вивчення не тільки еволюції зірок, але і дивних сигналів, виявлених по всьому Чумацькому Шляху.
Як повідомляється, відкриття підтверджує, що магнітне поле білого карлика генерується внутрішнім динамо, подібно до того, як рідке ядро Землі генерує наше магнітне поле.
У випадку пульсара нейтронна зірка швидко обертається, аж до мілісекундних масштабів. Промені електромагнітного випромінювання, що генеруються швидким обертанням і потужним магнітним полем, вириваються з магнітних полюсів. Коли зірка обертається, ці промені проходять повз наше поле зору, як космічний маяк, змушуючи зірку пульсувати.
Білі карлики являють собою схожі зоряні залишки. Це ядра мертвих зірок з масою нижче 8 мас Сонця. Вони менш щільні, ніж нейтронні зірки, і мають більший радіус.
Яка маса Чумацького Шляху - останнє відкриття вчених
Як повідомляв УНІАН, вчені підрахували масу Чумацького Шляху. На їхню думку, більша частина маси нашої галактики не зосереджена в центрі, а простягається у вигляді галактичного гало. Масу таких великих об'єктів зручно відображати взявши за основу Сонце. Так, зірка важить приблизно 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, а Чумацький Шлях має 1 трильйон сонячних мас, плюс або мінус кілька сотень мільярдів сонячних мас.