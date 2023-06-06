Більшсть маси простягається у вигляді галактичного гало.

Вчені розрахували максимально точне, як вони вважають, значення маси Чумацького шляху.

Як пише Phys, є декілька способів і підходів в оцінці маси галактики.

Один з них вимагає дослідження руху зірок у нашій галактиці. Більшість з них обертається круговою орбітою навколо галактичного центру, а тому можна використовувати швидкість зірки та її відстань від центру, щоб визначити масу всередині її орбіти.

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Використовуючи залежність швидкості від відстані, можна отримати так звану криву обертання, вимір якої дозволив астрономам з'ясувати, що маса галактик значно більша, ніж випливає із спостережень за зірками. Це пов'язано з тим, що більшість цієї маси становить темна матерія.

На думку науковців, більшість маси Чумацького Шляху не зосереджена у центрі, а простягається у вигляді галактичного гало. Масу таких великих об'єктів зручно відображати взявши за основу Сонце. Так, зірка важить приблизно 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, а Чумацький шлях має 1 трильйон мас Сонця, плюс-мінус кілька сотень мільярдів сонячних мас.

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Як раніше повідомляв УНІАН, астрономи виявили дві нові екзопланети типу "суперземля", а також інопланетний світ з двома сонцями і бурхливою піщаною бурею.

Крім того, вчені зафіксували дивний радіосигнал з космосу, який періодично повторювався. Їм вдалося простежити його і встановити джерело

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