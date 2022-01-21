Вчені відзначили, що корали виглядали здоровими та не постраждали від людської діяльності.

Вчені у водах Таїті виявили вкрай рідкісну знахідку. Дослідники випадково натрапили на незайманий людиною кораловий риф.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коралову долину, яка розташована в південній частині Тихого океану, відкрила французька дослідниця Леонор Хедуен під час занурення з місцевим дайвінг-клубом. Команда провела під водою 200 годин, щоб вивчити риф. Вчені зробили фото і різні виміри, а також зібрали зразки коралів.

Хедуен вразило те, що корали виглядали здоровими та не постраждали від людської діяльності. Згідно зі звітом Глобального проекту моніторингу коралових рифів, за останнє десятиліття людство вбило 14% коралів у світі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 35-річний житель Москви взявся чистити акваріум, а заодно і позбутися коралів-зоантусів, що сильно розрослися. Однак зробити останнє виявилося непросто, і глава сім'ї вирішив розмочити їх гарячою водою.

Вже під час процесу чоловікові різко стало погано. Ніс заклало, почалися чхання, озноб, температура тіла піднялася до +40°C, руки і ноги стали німіти.

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