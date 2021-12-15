У Росії родина ледь не загинула через корали.
Про цю історію пише інтернет-видання Baza.
35-річний житель Москви взявся почистити акваріум, а також позбутися коралів-зоантусів, які там розрослися. Однак зробити останнє виявилося непросто, і глава сім'ї вирішив розмочити їх гарячою водою.
Уже під час процесу чоловікові різко стало погано. Ніс заклало, почалися чхання, озноб, температура тіла піднялася до +40°C, руки та ноги стали німіти. Тут же проблеми зі здоров'ям проявилися й у дружини, яка перебувала вдома. Жінку почало нудити, пальці на кінцівках оніміли.
Читайте такожВ Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозуУ цей час додому повернулася 9-річна донька пари - і теж відчула себе погано. Усім трьом довелося викликати швидку допомогу - сім'ю госпіталізували.
Як з'ясувалося, виною нездужання стали корали: зоантусів небезпечно турбувати. Вони виділяють палітоксин, який може призвести до сильного отруєння.
Лікарям, однак, вдалося стабілізувати стан сімейства, і тепер мати, батько і донька видужують.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США жінка після чищення акваріума вдома примудрилася заразитися тропічною інфекцією.
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