Чистка звичайного домашнього акваріума ледь не коштувала татові, мамі та 9-річній доньці життів.

У Росії родина ледь не загинула через корали.

Про цю історію пише інтернет-видання Baza.

35-річний житель Москви взявся почистити акваріум, а також позбутися коралів-зоантусів, які там розрослися. Однак зробити останнє виявилося непросто, і глава сім'ї вирішив розмочити їх гарячою водою.

Уже під час процесу чоловікові різко стало погано. Ніс заклало, почалися чхання, озноб, температура тіла піднялася до +40°C, руки та ноги стали німіти. Тут же проблеми зі здоров'ям проявилися й у дружини, яка перебувала вдома. Жінку почало нудити, пальці на кінцівках оніміли.

Читайте такожВ Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозуУ цей час додому повернулася 9-річна донька пари - і теж відчула себе погано. Усім трьом довелося викликати швидку допомогу - сім'ю госпіталізували.

Як з'ясувалося, виною нездужання стали корали: зоантусів небезпечно турбувати. Вони виділяють палітоксин, який може призвести до сильного отруєння.

Лікарям, однак, вдалося стабілізувати стан сімейства, і тепер мати, батько і донька видужують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США жінка після чищення акваріума вдома примудрилася заразитися тропічною інфекцією.

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Автор: Катерина Комолова