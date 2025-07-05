Судно було атаковане і захоплене групою піратських кораблів 8 квітня 1721 року.

Археологи стверджують, що знайшли затоплені рештки вітрильного судна, захопленого 1721 року неподалік від Мадагаскару під час одного з найвідоміших піратських набігів в історії. Про це пише Live Science.

Американські дослідники з Центру збереження історичних затонулих кораблів досліджували затонуле судно протягом 16 років і тепер вважають, що це рештки Nossa Senhora do Cabo, португальського судна, що перевозило вантаж з Індії. Зазначається, що зазнало нападу і було захоплене піратами, серед яких був сумнозвісний капітан піратів Олів'є "Канюк" Левассер.

Його останки тепер лежать на дні невеликої гавані поблизу острова Нусі-Бораха біля північно-східного узбережжя Мадагаскару. Нові подробиці розслідування були опубліковані в останньому випуску журналу Wreckwatch.

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"Ідентифікацію затонулого судна підтверджено кількома лініями доказів", - повідомив співзасновник і директор центру Брендон Кліффорд, один із дослідників.

До них належать аналіз структури корабля за його підводними рештками, історичні записи та артефакти, знайдені серед уламків. Серед них - релігійні статуетки і предмети з дерева і слонової кістки, зокрема одна, що зображує матір Ісуса Марію; частина розп'яття; та табличка зі слонової кістки із золотими літерами, на яких написано "INRI".

Дослідники вважають, що ці артефакти були зроблені в Гоа, який тоді був центром португальської колонії на західному узбережжі Індії, і відправлялися в Лісабон у Португалії.

Цікаво, що згідно із записами, Nossa Senhora do Cabo (португальською "Богоматір Мису") залишила Гоа на початку 1721 року, прямуючи до Лісабона з португальським віце-королем та архієпископом Гоа на борту. Але судно було атаковане і захоплене групою піратських кораблів 8 квітня 1721 року недалеко від французького острова Реюньйон в Індійському океані. Скарби, які воно перевозило, включали злитки золота і скрині, повні перлів.

Кліффорд і його колега Марк Агостіні, археолог з Університету Брауна, заявили, що португальське судно вже сильно постраждало під час шторму і скинуло більшу частину своїх гармат, щоб залишитися на плаву, і тому його захопили без особливого опору. Віце-король зрештою був викуплений, але невідомо, що стало з архієпископом. Також близько 200 рабів із Мозамбіку перебували під палубою, але немає жодних записів про те, що з ними сталося.

За словами вчених, "весь улов був скарбом, навіть за піратськими мірками", і один тільки вантаж міг коштувати понад 138 мільйонів доларів у сьогоднішніх грошах. Потім пірати направили захоплений приз до Мадагаскару, приблизно 650 кілометрів на захід від Реюньйона, щоб розділити здобич.

За словами Кліффорда, від семи до десяти затонулих кораблів були затоплені або зруйновані поблизу острова Сент-Марі під час Золотого століття піратства, і принаймні чотири затонулі кораблі піратів або їхня здобич лежать у самій гавані.

Агостіні повідомив, що понад 3300 артефактів було витягнуто із затонулого судна Nossa Senhora do Cabo, але що мул і пісок, які покривають їх, ускладнили подальші дослідження. Він сказав, що археологи раніше не брали до уваги острів Сент-Марі і наукові скарби, які він містив:

"В ідеалі майбутні польові роботи приведуть до глибшого аналізу численних затонулих там кораблів".

Новини археології

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