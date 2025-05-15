Зараз на місці проводять розкопки.

У Канаді хлопчик за допомогою металошукача знайшов на пляжі озера Гурон старе затонуле судно.

Як йдеться у статті CBC News, у 2023 році родина 8-річного Лукаса Атчісона відпочивала в парку Пойнт Фармс, що на північ від міста Годеріх (Онтаріо). Хлопець взяв в руки нещодавно подарований йому металошукач і майже одразу виявив на пляжі металеві шипи.

Батько Лукаса Джейсон спочатку подумав, що це використовувалося для прив'язки човна, однак хлопець не повірив, тому вони почали копати глибше. Згодом вони знайшли більше прикріплених до дерева шипів:

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"Тоді тато сказав мені: "Лукас, це корабельна аварія". Коли я прокинувся того ранку, я не очікував, що знайду затонулий корабель!".

Сім'я повідомила про свою знахідку співробітникам парку та волонтерам Комітету морської спадщини Онтаріо. Через необхідність отримати дозволи вони почали розкопки лише цього тижня. Учасники почали з важкої техніки та поступово перейшли до ручних лопат та щіток.

Морський історик Патрік Фолькес розповів журналістам, що наразі вони знайшли меншу частину корабля, ніж сподівалися. Подвійни шпангоути (поперечні елементи силового набору корпусу корабля, - ред.) вказують на те, що це могла бути шхуна.

Одним з варіантів, які розглядає команда, є шхуна "Святий Антоній", яка зазнала аварії в жовтні 1856. Судно з зерном рухалося з Чикаго до Буффало:

"Вона сіла на берег за чотири милі на північ від Годеріха, що відповідає приблизно тому місцю, де знаходяться ці уламки. І це лише дуже маленький шматок".

Після того, як волонтери визначать вік шхуни, вони знову її закопають, щоб захистити судно від паразитів та інших організмів, які можуть нашкодити. Це дозволить зберегти структуру корабля ще десь на 50 років.

Інші затонулі кораблі

Раніше в Ізраїлі повідомили, що їм вдалося знайти у Середземному морі фрагменти судна, яке може бути найстарішим у світі. Країна дійшла такого висновку через знайдені на борту корабля ханаанські амфори.

Також повідомлялося про ще одне випадкове виявлення затонулого корабля в Канаді. Тоді подружжя натрапило на зникле судно під час зйомок свого документального фільму.

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