Цей знімок є черговим підтвердженням того, що наша планета має неідеально круглу форму.

У мережі було опубліковано рідкісну фотографію секретного космоплана X-37B на орбіті, на якій також можна побачити Землю. Це зображення стало першим з цієї місії, доступним широкому загалу, оскільки його опублікували на сторінці Космічних сил США в X (Twitter).

Космоплан було запущено у свою сьому місію в грудні 2023 року. Однак про цілі цієї місії було розкрито дуже мало подробиць, пише Fox News.

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"Бортова камера X-37B, яка використовується для контролю стану і безпеки апарата, відобразила зображення Землі під час проведення експериментів на високоеліптичній орбіті (HEO) у 2024 році", - ідеться в публікації.

X-37B виконав серію унікальних маневрів, званих аерофренуванням, щоб безпечно змінити свою орбіту з мінімальною витратою палива.

Що відомо про цю місію

З 28 грудня 2023 року Космічні сили США за підтримки Офісу швидкого реагування ВПС (DAF RCO) проводять експерименти з вивчення впливу радіації, а також тестують технології ситуаційної обізнаності в космічному просторі на високоеліптичній орбіті.

"Ми раді розширювати можливості багаторазового X-37B, використовуючи перевірений у польотах сервісний модуль і ракету Falcon Heavy для виконання передових експериментів для ВПС США та їхніх партнерів", - заявив раніше директор програми X-37B, підполковник Джозеф Фрітшен.

Інші новини з космосу

Раніше УНІАН повідомляв, чи загрожує Землі гігантський астероїд у 2032 році. Йдеться про астероїд 2024 YR4, який нещодавно пролетів повз нашу планету.

Крім того, вчені передбачили загибель більшої частини життя на Землі. "Щоб дійти до своїх висновків, дослідники створили докладні моделі біосфери Землі, взявши до уваги зміни яскравості Сонця і відповідне зниження рівня вуглекислого газу, оскільки газ розпадається під впливом зростаючого рівня тепла", - ідеться в публікації.

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