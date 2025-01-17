Надсекретний літак США понад рік перебуває на орбіті: у чому унікальність місії

Цей політ демонструє передові можливості X-37B у виконанні довготривалих завдань на орбіті, збереженні палива та використанні інноваційних технік маневрування.

Надсекретний орбітальний випробувальний апарат X-37B (OTV-7), розроблений Космічними силами США, успішно перебуває на орбіті більше року після запуску 28 грудня 2023 року, пише Live Science.

Завдання місії: проведення експериментів із впливу радіації та тестування технологій спостереження за космічним простором.

X-37B вперше виконує аерогальмування — техніку, що дозволяє змінювати орбіту за рахунок опору атмосфери Землі з мінімальними витратами палива.

Відео дня

Крім того, апарат працює на високоеліптичній навколоземній орбіті, вищій за попередні місії.

Розробкою літака займалася компанія Boeing у співпраці з Космічними силами США. Цей політ демонструє передові можливості X-37B у виконанні довготривалих завдань на орбіті, збереженні палива та використанні інноваційних технік маневрування.

X-37B оснащений прикріпленим модулем для виконання завдань, включаючи безпечну утилізацію обладнання, що вичерпало свій ресурс.

Літак перевищив річний термін перебування на орбіті, що демонструє його здатність до довготривалої автономної роботи без участі екіпажу. Після завершення місії X-37B планують повернути на Землю, де він здійснить посадку на злітно-посадковій смузі космічного центру Кеннеді у Флориді.

Битва за космос: останні новини

Як писав УНІАН, Китай і Росія дедалі більше зацікавлені в тому, щоб знайти способи позбавити США - як країну, яка має найбільшу кількість наземних можливостей, пов'язаних із космосом, - здатності їх використовувати. Йдеться про створення різного роду протисупутникової зброї.

Цьогорічний запуск китайського космічного апарату "‎Чан'е-6"‎ ознаменував собою не тільки новий етап колонізації Місяця, але й нову стадію космічних ‎перегонів‎, головними учасниками яких будуть США і КНР. Обидві сторони планують розпочати там видобуток ресурсів.

Вас також можуть зацікавити новини: