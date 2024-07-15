За словами науковців, тварини можуть йти на ризик заради інших.

У 2020 році мережею ширилося відео незвичайної взаємодії борсука та койота. На кадрах видно, як дві тварини заходять у водопропускну трубу, аби перейти під автострадою. Койот, виляючи хвостом, попрямував до борсука, а потім відійшов від нього, зупинившись, аби побачити, чи піде борсук за ним. Після чого вони разом побігли в тунель. Така поведінка свідчить про те, що між ними існують дружні стосунки, але тоді виникає питання, чи можуть тварини дружити, як люди? Видання Live Science дослідило цю тему.

"Люди формують соціальні відносини, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі", - зазначає наукова співробітниця з поведінкової екології в Університеті Ексетера у Великій Британії Дельфін де Мур.

За її словами, для високосоціальних тварин стосунки визначаються різним рівнем довіри та близькості. Вона додала, що моделі взаємодії формують ці зв'язки, а довіра зростає, коли повторювані взаємодії є позитивними.

"Якщо тварини можуть формувати зв'язки, які є стабільними, довготривалими і взаємовигідними - якості, притаманні людській дружбі - тоді ми дійсно бачимо дружбу в тваринному світі", - наголошує дослідниця.

Водночас директор з досліджень Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) у Ліоні та керівник Лабораторії соціального розуму людиноподібних мавп Кетрін Крокфорд наголосила, що вперше про взаємну дружбу приматів вчені повідомили, спостерігаючи за групами матрилінійних мавп, проте за останні кілька десятиліть з'явилося все більше доказів дружби та її переваг серед інших ссавців.

"Особи, яким вдається підтримувати ці міцні стосунки, в результаті живуть довше, мають більше нащадків і менше схильні до стресу, пов'язаного з дружбою. Здається, що якщо ви здатні підтримувати такі стосунки, то вони мають дуже великі переваги", - пояснила дослідниця.

До прикладу, косатки діляться їжею та інформацією про те, де її знайти. Гієни, які мають друзів, зазвичай, досягають більшого успіху, адже мають підтримку у вирішенні соціальних проблем.

Своєю чергою Мур додала, що з дружбою приходить і відповідальність.

"У певний момент тварини готові взяти на себе набагато більший ризик, набагато дорожчу поведінку заради своїх улюблених соціальних партнерів", - запевняє вона.

Крім того, серед шимпанзе може бути настільки сильною дружба, що якщо мати помирає та залишає маленьке дитинча, то друг батька може усиновити це потомство, підкреслює Крокфорд.

"Його загальний темп життя повинен сповільнитися. Йому доведеться носити потомство або йти з їхньою швидкістю, ділити з ними гніздо вночі, і він не зможе так легко вступати в групову взаємодію або агресивну взаємодію з іншими", - пояснила науковець.

Також у деяких випадках дружба між тваринами зав'язується завдяки втручанню людини. Коти і собаки, які живуть в одному будинку, часто мають тісний зв'язок. Ба більше, у приватному зоопарку в Бельгії сім'я орангутангів подружилася з пустуном видрою після того, як доглядачі закладу об'єднали їхні місця проживання.

У Мексиці лев і собака, які виросли разом (лев утримувався нелегально як домашній улюбленець), залишилися близькими після того, як обох перевезли до притулку для тварин.

"У наш час, коли є інші речі, які люди можуть ставити вище за дружбу - наприклад, гроші, слава чи кліки, - це дуже приємне нагадування про те, що фундаментальна частина нас створена для того, щоб мати друзів. І якщо нам вдається мати друзів і ми серйозно ставимося до наших друзів, ми будемо жити довше, здоровіше і менш схильними до стресу", - підсумувала Мур.

Інші цікаві дослідження про тварин

Раніше британські дослідники з'ясували, чи можуть бегемоти літати. За словами науковців, коли ці тварини досягають максимальної швидкості, то дійсно можуть злетіти в повітря.

"Раніше мені було важко працювати з бегемотами, тому що вони дуже важкодоступні. Вони неймовірно небезпечні, найбільш активні вночі, і проводять багато часу у воді", - розповів професор еволюційної біомеханіки, який очолював дослідження Джон Хатчінсон.

Також дослідники виявили, що слони кличуть один одного на ім’я, так само як люди. За словами науковців, слони можуть бути здатними до абстрактного мислення, що робить їх набагато складнішими у соціальному плані ссавцями, ніж вважалося раніше.

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