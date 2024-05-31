За словами керівника відділу науки і популярної культури аукціонного дому Кассандри Гаттон, це "одна з найкращих скам'янілостей такого роду, коли-небудь виявлених".

У свій 45-й день народження в травні 2022 року Джейсон Купер прогулювався перед своїм будинком у Колорадо, коли натрапив на частину кістки стегозавра, що стирчала з кам'яної стіни. Він почав його розкопувати, очищати і збирати скелет і назвав його Апекс.

Як професійний комерційний мисливець за викопними, Купер знав, що Апекс - вражаюча знахідка. Скам'янілість має висоту близько 11 футів, довжину понад 20 футів і цільна приблизно на 70%, повідомив він BBC News.

Але він, можливо, був би здивований, дізнавшись, що Sotheby's вважає, що на аукціоні за нього можна продати до 6 мільйонів доларів.

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Апекс "практично цілий" і добре зберігся: на сталевому каркасі закріплено 274 можливих кісткових елементи, йдеться в заяві Sotheby's для преси.

За словами керівника відділу науки і популярної культури аукціонного дому Кассандри Хаттон, це "одна з найкращих скам'янілостей такого роду, коли-небудь виявлених".

Apex буде продано на аукціоні в липні під час щорічного розпродажу Sotheby's "Тиждень комп'ютерних фанатів". Його вартість оцінюють у 4-6 мільйонів доларів, а аукціонний дім назвав його одним із "найцінніших скам'янілостей динозаврів, коли-небудь виставлених на продаж".

Стегозавр був виявлений у формації Моррісон у Колорадо, ділянці осадових порід, що належить до юрського періоду. За даними Служби національних парків, цей район є багатим джерелом скам'янілостей динозаврів.

BBC News повідомила, що Купер і його сім'я живуть на ділянці площею трохи менше ніж 100 акрів.

За даними BBC, Купер записав дані про те, де було знайдено скам'янілість, закрив кістки, а потім почав очищати і збирати скелет, використовуючи пневматичне долото, мікроскопи і піскоструминне очищення.

У Sotheby's заявили, що на скам'янілості не було виявлено жодних ознак бойових дій або травм, пов'язаних із хижацтвом, але було виявлено ознаки артриту, що дає змогу припустити, що динозавр дожив до похилого віку.

Хоча скелет буде виставлено в галереях Sotheby's у Нью-Йорку, а потім продано на аукціоні, деякі палеонтологи стверджують, що його не слід продавати в приватному порядку.

Стів Брусатте, професор палеонтології Единбурзького університету, розповів CNN, що Apex належить музею.

"Дуже шкода, коли така копалина, яка могла б навчити і пробудити цікавість стількох людей, просто зникає в особняку олігарха", - сказав він новинному виданню.

Новини археології

В Австралії дослідження скам'янілостей виявило "чудово збережені" рослини, які жили мільйони років тому.

Матеріал, у якому зустрічаються скам'янілості, називається сілкрітом. Під час дослідження група вчених хотіла краще зрозуміти місця викопних рослин із силкриту в Австралії. Зокрема, їхньою метою було пролити світло на те, як рослини збереглися в цих місцях, розповів Newsweek автор дослідження Ендрю Розефельдс.

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