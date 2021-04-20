У Китаї знайшли найменший слід стегозавра, довжина якого становить 5,7 сантиметра. Сам дитинча був розміром з кішку, він жив більше 100 мільйонів років тому.
Читайте такожВ Єрусалимі знайшли стародавню монету часів Ісуса (фото)Про це повідомляється на сайті Квінслендського університету.
Слід виявила міжнародна команда палеонтологів з Китаю, США, Німеччини та Австралії.
На землі збереглися сліди трьох коротких, широких і круглих відбитків пальців. Довжина сліду дитинчати сильно відрізняється від розміру відбитків дорослих стегозаврів: розміри їх слідів, залишених на цій території, досягають 30 сантиметрів.
«Раніше ми знаходили укорочені сліди тільки у тих динозаврів, які ходили на двох ногах», - зазначив доктор Ентоні Роміліо, один з учасників експедиції.
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