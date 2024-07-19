Знахідку вже передали куди слід і її виставлять на загальний огляд у музеї.

Дитина з Хайфи вирушила в похід і знайшла бронзову каблучку з вигравіруваним зображенням богині мудрості Афіни.

Знахідку передали Управлінню старожитностей Ізраїлю. Каблучку покажуть відвідувачам у Національному кампусі археології в Єрусалимі, пише Ynetnews.

"Мені цікаві скам'янілості та каміння, і я люблю їх колекціонувати", - сказав 13-річний Яїр. "Під час прогулянки я помітив невеликий зелений предмет і підібрав його. Він був проржавілий, і спочатку я подумав, що це просто іржавий болт. Я подумав було нагріти його, але потім, на щастя, зрозумів, що це каблучка. Вдома я побачив на ній зображення. З першого погляду я подумав, що це воїн", - розповів про знахідку хлопчик.

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"На цій прекрасній каблучці, що збереглася цілком, є зображення оголеної фігури в шоломі. В одній руці вона тримає щит, а в іншій - спис", - пояснив доктор Ейтан Кляйн, заступник директора з боротьби з крадіжками старожитностей.

Учений додав, що ідентифікація Яїра цієї фігури як воїна дуже близька. "Ця фігура - богиня Мінерва з римської міфології, відома також як Афіна в грецькій міфології. Вона була дуже популярна в римський період на землях Ізраїлю. Її вважали богинею війни і військової стратегії та мудрості", - зазначив Кляйн.

Дослідники розповіли, що маленька бронзова каблучка належала дівчині, яка жила в в пізньоримський період (2-3 століття н.е.) на тодішній фермі. Місце знахідки було там, де знаходяться руїни римського періоду.

"Каблучка пов'язана з даними, зібраними тут під час більш ранніх розкопок і досліджень, проливаючи додаткове світло на це місце", - підсумував Кляйн.

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