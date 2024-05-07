За словами дослідників, ця нова теорія може усунути деякі протиріччя в попередніх гіпотезах про те, як висохла Венера.

Вважається, що наша планетарна сусідка, Венера, колись мала воду, як і Земля, але те, як вона перетворилася на пекельний світ, яким вона є сьогодні, залишалося загадкою для вчених протягом десятиліть.

Однак тепер дослідники припускають, що Венера могла втратити воду внаслідок хімічної реакції, званої дисоціативною рекомбінацією HCO+, згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Nature.

За словами дослідників, ця нова теорія може усунути деякі протиріччя в попередніх гіпотезах про те, як висохла Венера.

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Венера - друга планета від нашого Сонця, і її часто називають "сестрою-планетою" Землі через її аналогічний розмір і близькість. Венера має щільну атмосферу, що складається в основному з вуглекислого газу з хмарами сірчаної кислоти, що робить її непрозорою для видимого світла. Її атмосфера набагато щільніша і гарячіша, ніж земна, а атмосферний тиск на її поверхні приблизно в 92 рази вищий за земний, що еквівалентно знаходженню на глибині близько 3000 футів під водою на нашій планеті. Місцевість здебільшого являє собою безплідний скелястий ландшафт, вкритий шаром сірчаного пилу, і тут є тисячі вулканів, деякі з яких, можливо, все ще діють.

"Венера - не найприємніше місце. Металеві космічні апарати плавляться за лічені хвилини. Середня температура поверхні становить 867 градусів за Фаренгейтом. Це тому, що 1) вона ближче до Сонця, ніж Земля, тому тепліше, і 2) тому, що в неї супер-парникова атмосфера, яка складається на 96 відсотків із CO2 (вуглекислого газу). Тепер життя буквально приготувалося б на поверхні і перетворилося б на смолу. І, звичайно ж, на Венері, де мешкає все життя на Землі, немає води", - сказав Newsweek Мартін ван Кранендонк, професор астробіології та геології в Університеті Кертіна.

Передбачається, що на початку своєї історії на Венері могла бути значна кількість води, можливо, у вигляді океанів або великих водойм на поверхні. З часом, коли сонячна радіація збільшилася, а геологічна діяльність вивільнила більше вуглекислого газу, Венера могла зазнати нестримного парникового ефекту. Це призвело б до випаровування поверхневих вод, підвищення атмосферного тиску і подальших екстремальних температур, перетворивши планету на негостинне місце, яким вона є сьогодні.

Згідно з дослідженням, Венера могла втратити всю воду, що випаровується, зі своєї атмосфери в результаті хімічної реакції, званої дисоціативною рекомбінацією HCO+. Це процес, під час якого іони HCO+ з'єднуються з електронами з утворенням атомів монооксиду вуглецю і водню, які потім губляться в космосі.

Попередні теорії припускали, що вода на Венері була втрачена в результаті процесу, званого гідродинамічним відтоком, який описує, як газ виходить з атмосфери планети.

Однак цей процес не міг видалити достатньо води, щоб призвести до таких посушливих умов, які ми бачимо на Венері сьогодні. З іншого боку, дисоціативна рекомбінація HCO+ означатиме, що вода втрачається вдвічі швидше, ніж прогнозується при гідродинамічному відтоку. Це також пояснило б будь-які розбіжності в даних від інструментів попередніх космічних апаратів Венери.

Необхідні подальші місії на Венеру, щоб визначити, чи справді дисоціативна рекомбінація HCO+ є причиною того, що Венера втратила більшу частину своєї води.

Дослідники написали: "Конструктивні обмеження не дозволили минулим місіям на Венеру виміряти як HCO +, так і водень, що виділився і утворюється в результаті його рекомбінації; майбутні вимірювання на космічних кораблях необхідні".

Дослідження космосу - останні новини

Європейське космічне агентство разом із NASAзробили знімки гігантського космічного об'єкта Cloverleaf, щоб дізнатися про його приховане походження. Найімовірніше, він міг виникнути завдяки зіткненню галактичних груп. Про це стало відомо з результатів дослідження, які були опубліковані в науковому журналі Astronomy and Astrophysics Letters.

Зазначається, що космічний об'єкт Cloverleaf (ORC) є прикладом незвичного радіокола, тобто кілець радіовипромінювання, які можуть у тисячі разів перевищувати ширину Чумацького Шляху й охоплювати одну або кілька галактик. Це радіоколо було відкрито 2019 року, після чого було знайдено ще сім таких.

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