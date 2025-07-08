Уламки корабля перебувають на глибині близько 45 метрів під поверхнею Середземного моря, недалеко від узбережжя турецької провінції Анталья.

Після корабельної аварії біля берегів Туреччини, яка сталася 2000 років тому, залишилися сотні керамічних виробів, що добре збереглися і дають захопливий погляд на стародавню морську торгівлю. Про це пише The Fox News.

Зазначається, що місце корабельної аварії, назване Керамічним кораблем, належить до пізньовелліністичного та ранньоримського періодів історії країни. Місце датується другим століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери.

Уламки корабля знаходяться на глибині близько 45 метрів під поверхнею Середземного моря, недалеко від узбережжя турецької провінції Анталья. Підводні археологи виявили на місці сотні стародавніх керамічних виробів, від тарілок до мисок.

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Важливо, що хоча багато тарілок і мисок були сколоті, вони все ще зберегли більшу частину свого первісного вигляду, кажуть експерти. Унікальним моментом стало те, що в зануренні взяв участь міністр культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, який приєднався до археологів для вивчення "новаторського відкриття". У заяві Міністерства культури і туризму йдеться:

"Це незвичайне відкриття з його неперевершеним збереженням було виявлено під час спеціального занурення, проведеного міністром Ерсоєм. Він поділився з громадськістю своєю всебічною оцінкою місця розкопок, обговоривши як поточний стан підводної археології, так і наукове та туристичне значення цього відкриття".

За словами чиновників, це сталося завдяки стародавнім людям, які ретельно їх упакували.

"Ми виявили сотні тарілок, таць і мисок, покритих сирою глиною і складених разом для захисту під час транспортування. У результаті зразки кераміки дійшли до нас практично в первозданному вигляді. Це надзвичайно цінне відкриття не тільки для нашої країни, а й для світової культурної спадщини", - сказав Ерсой.

Цікаво, що тарілки і миски також зберегли свій первісний глибокий червоний колір, що робить відкриття особливо особливим. Ерсой сказав:

"Тарілки і миски дійшли до нас з їхніми первісними кольорами і особливостями поверхні, що збереглися виключно. Вони надають цінні дані з погляду технологій виробництва та пакування".

Міністр також зазначив, що вздовж узбережжя Туреччини від Патари до Мерсина розташовано щонайменше 400 затонулих кораблів.

"Наші професори інтенсивно і старанно працюють у цих галузях. Ці відкриття відкривають великі можливості не тільки з наукового погляду, а й з погляду туризму", - сказав чиновник.

Новини археології

Археологи знайшли затоплені рештки вітрильного судна, захопленого 1721 року неподалік від Мадагаскару під час одного з найбільш сумнозвісних піратських набігів в історії.

Американські дослідники з Центру збереження історичних затонулих кораблів досліджували затонуле судно протягом 16 років і тепер вважають, що це рештки Nossa Senhora do Cabo, португальського судна, що перевозило вантаж з Індії. Воно зазнало нападу і було захоплено піратами, серед яких був сумнозвісний капітан піратів Олів'є "Канюк" Левассер.

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