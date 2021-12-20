Космічний корабель NASA - Juno - "почув" і записав місяць Юпітера.

В NASA представили звукову доріжку, створену на основі даних, зібраних під час близького прольоту над супутником Юпітера.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Jet Propulsion Laboratory.

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Спеціальний інструмент на Juno налаштували так, аби він сприймав електричні та магнітні радіохвилі, вироблені в магнітосфері Юпітера.

Потім отримані дані перевели у звуковий діапазон і вийшла оригінальна звука доріжка.

Головний дослідник Juno Скотт Болтон, презентуючи її, зазначив:

"Цей саундтрек достатньо дикий, щоб створити враження, ніби ви їдете разом з Juno, яка пропливає повз Ганімедом вперше за більш ніж два десятиліття".

Він також додав, що якщо слухати уважно, можна почути різкий перехід до вищих частот приблизно на середині запису. Це був вхід в іншу область магнітосфери Ганімеда.

Запис зробили 7 червня 2021 року. Тоді космічний корабель Juno підлетів до вкритого льодом Ганімеда ближче, ніж будь-який інший космічний корабель за понад два десятиліття. Ось як це було:

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Автор: Анастасія Печенюк