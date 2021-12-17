Він подякував дружині, яка терпляче погоджувалася на 3D-сканування.

Інженер з пристроїв згоряння NASA Пол Градл змоделював етапи вагітності своєї дружини за допомогою світлового 3D-сканування.

Результатами він поділився в Linkedin.

Читайте також40-річний інженер став першою людиною у світі, якій встановили надрукований на 3D-принтері протез окаГрадл зробив медичну новацію - використовуючи тривимірне структуроване світлове сканування та моделювання він зафіксував та зробив порівняння різних стадій вагітності своєї дружити.

Світлове 3D-сканування - це метод, який використовує світлові візерунки і систему камер для вимірювання тривимірних форм об'єктів. Інженер послуговується ним у своїй роботі й тепер вирішив використати з неординарною метою.

Коли його дружина була вагітна першою дитиною, Градл робив сканування її живота раз на 5-6 тижнів. Зрештою з отриманих даних він зробив модель, яка ілюструє, як змінювалося її тіло в цей час.

"Отримані результати були дійсно фантастичними (і, безумовно, кінцевий результат)", - пише він.

У коментарях інженера спитали, чи орієнтувався він на пупок дружини, аби вирівнювати зображення.

Він розповів, що орієнтувався за стіною, тож для створення моделі йому доводилося змушувати дружину стояти на одному і тому ж місці. У дописі він подякував їй за терпіння, проявлене під час реалізації його задуму.

Цікаво, що дитині, процес появи якою Градл зафільмував у такий незвичний спосіб, вже 7 років.

"Мені потрібно пояснити це - моєму старшому сину зараз 7 років. Я трохи запізнююся із наданням своїх "офіційних звітів", - написав він.

Автор: Анастасія Печенюк