Також дослідники обстежили затонулий навчальний літак-торпедоносець.

Під час глибоководного навчально-інженерного занурення біля узбережжя Сан-Дієго дослідники зняли унікальні кадри американського підводного човна USS F-1, який затонув понад століття тому.

Як повідомляють у Вудсхолському океанографічному інституті, катастрофа сталася 17 грудня 1917 року внаслідок зіткнення, що призвело до загибелі 19 моряків. Нові знімки, зроблені за допомогою сучасних технологій, дозволяють вперше побачити стан судна, яке довгі роки залишалося на дні океану, фактично недосяжним для детального вивчення.

Для зйомки корабля, розташованого на глибині близько 400 метрів, використали пілотований апарат Alvin і автономний підводний апарат Sentry. Крім того, дослідники також обстежили навчальний літак-торпедоносець Військово-морських сил, який розбився неподалік у 1950 році.

Сім занурень стали частиною місії, яка дозволила пілотам-стажерам відточити свої навички занурення на підводному апараті. У Командуванні військово-морської історії та спадщини, яке також долучося до дослідженняя, зазначили, що їхня місія полягає у збереженні достовірної історії ВМС США:

"Відвідати ці історично значущі затонулі кораблі і вшанувати жертву цих хоробрих американських моряків було неймовірно захоплююче і зворушливо. Всі ми вдячні за цю співпрацю, яка також дозволила нам задокументувати і оцінити стан кораблів".

Після занурення над місцем катастрофи провели церемонію вшанування пам'яті пам'яті загиблих. Дзвін пролунав 19 разів - по одному за кожним моряком.

Команді вдалося створити детальні карти з високою роздільною здатністю уламків і прилеглого морського дна. Також вони зняли відео і фотографії уламків, які фахівці з візуалізації зшили у фотограмметричні моделі, здатні забезпечити точні виміри підводного човна і тварин, які там живуть.

Інші дослідження затонулих кораблів

Як раніше повідомляв УНІАН, у Канаді 8-річний хлопчик, використовуючи подарований металошукач, знайшов на пляжі озера Гурон металеві шипи, які виявилися частиною затонулого судна.

Експерти припускають, що це може бути шхуна "Святий Антоній", яка зазнала аварії в 1856 році.

А у прибережних водах Кенії, поблизу міста Малінді, археологи виявили рештки корабля, який, імовірно, належав до останньої експедиції португальського мореплавця Васко да Гами.

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