Люди, за словами Федорова, ще не до кінця довіряють цифровій державі.

Для проведення в Україні електронних виборів має бути довіра громадян до цифрової держави, а їхня проблема - не технологічна, а ментальна.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна".

Федоров підкреслив, що рівень довіри до цифрових технологій залежить від влади. За його словами, якщо швидко запускати Державні електронні послуги, а люди будуть впевнені в безпеці, то і у суспільства з'явиться потреба в цьому.

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"Я вважаю, що проблема електронних виборів - не технологічна, а ментальна. Це проблема довіри і ставлення. Якщо ми не зробимо так, щоб люди довіряли цифровій державі, тоді не вийде провести електронні вибори", - розповів він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує ввести можливість електронного голосування на наступних президентських виборах.

26 січня Верховна Рада прийняла закон Про всеукраїнський референдум. Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але тільки після прийняття окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

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Автор: Юрій Годован