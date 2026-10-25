Загадка віком 4000 років: вчені досі не можуть розшифрувати Фестський диск

Нині Фестський диск зберігається в Археологічному музеї Іракліона на Криті. Попри численні спроби розшифрування, його справжнє призначення та значення символів залишаються невідомими.

На півдні грецького острова Крит понад століття тому знайшли глиняний диск із загадковими символами, значення яких досі не вдалося встановити.

Дослідники припускають, що артефакт може містити релігійний текст, молитву або послання мінойської цивілізації, однак жодна з версій поки що не має переконливого підтвердження, пише Futura-sciences.com. Зазначається, що Фестський диск виявили 3 липня 1908 року під час розкопок мінойського палацу у Фесті. Артефакт діаметром 16 см датується XVII століттям до нашої ери, тобто йому близько 4000 років.

Особливість знахідки полягає в тому, що символи на обох боках диска розташовані по спіралі. Загалом на ньому налічують близько 240 знаків 45 різних типів.

Відео дня

Як пише видання, символи не вирізали вручну, а наносили за допомогою спеціальних штампів на вологу глину, після чого диск обпалили. Такий спосіб виготовлення робить артефакт особливо цікавим для дослідників давніх систем письма.

Що приховують символи

Одна з гіпотез полягає в тому, що знаки утворюють складове письмо, у якому кожен символ відповідає окремому складу. Проте встановити мову та зміст напису досі не вдалося.

Головна перешкода для розшифрування – відсутність інших документів із такою самою системою символів, які можна було б використати для порівняння.

Серед основних версій призначення диска – релігійний текст, гімн або молитва давньому божеству, календар, предмет для гри чи послання невідомою мовою. Однак жодне з цих припущень не отримало загального визнання серед науковців.

Чи може диск бути підробкою

У 2008 році американський історик Джером Айзенберг припустив, що артефакт міг виготовити археолог Луїджі Перньє, який керував розкопками. На думку дослідника, це могло бути спробою привернути увагу до власних відкриттів.

Сумніви посилювала відсутність результатів термолюмінесцентного аналізу, який міг би допомогти визначити час випалювання глини. Водночас пізніші знахідки кераміки зі штампами та мінойських печаток із подібними мотивами стали додатковим аргументом на користь зв'язку диска з давньою культурою Криту.

У 2014 році двоє лінгвістів заявили, що змогли розпізнати в символах молитву мінойській богині-матері. Проте переконливих доказів правильності такого прочитання вони не надали.

Нині Фестський диск зберігається в Археологічному музеї Іракліона на Криті. Попри численні спроби розшифрування, його справжнє призначення та значення символів залишаються невідомими.

Інші новини науки

Як повідомляв УНІАН, загадковий механізм, який знайшли у фракійському храмі, збентежив археологів. Незвичайна конструкція та відсутність прямих аналогів серед раніше досліджених предметів роблять цю знахідку особливо цікавою для археологів.

Крім того, у Сибіру виявили невідому тварину льодовикового періоду. Вчені зазначили, що популяція цієї тварини, ймовірно, скоротилася під час потепління близько 120 тис. років тому. Тварина остаточно зникла пізніше, але точний час вимирання поки що невідомий.

Вас також можуть зацікавити новини: