У Сибіру виявили невідому тварину льодовикового періоду: що з’ясували вчені

Популяція цієї тварини, ймовірно, скоротилася під час потепління близько 120 тис. років тому. Тварина остаточно зникла пізніше, але точний час вимирання поки що невідомий.

У Денисовій печері на Алтаї знайдено останки раніше невідомої великої тварини, яка жила в льодовиковий період і була близьким родичем сучасних яків.

Встановити його існування вдалося завдяки аналізу стародавньої ДНК, оскільки знайдені кістки виявилися занадто фрагментарними для ідентифікації за зовнішніми ознаками, пише Reuters. Зазначається, що новий вид отримав попередню назву "Як X". Його еволюційна лінія відокремилася від предків сучасних яків приблизно 400 тис. років тому.

Дослідники вивчили 20 фрагментів кісток: 14 із Денисової печери та ще шість із інших місць знахідок у регіоні. Вік зразків охоплює значний період – від 250–200 тис. років до приблизно 27 тис. років.

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Незважаючи на поганий стан збереження останків, вченим вдалося відтворити 20 стародавніх геномів. Генетичний аналіз показав, що тварина належала до родини парнорогих, але не відповідала жодному з відомих сучасних або вимерлих видів.

"Як X" поки що не отримав офіційної наукової назви. Дослідники пояснюють це тим, що одних генетичних даних недостатньо для формального опису нового виду.

З ким жив "Як X" у льодовиковий період

За оцінками вчених, тварина мешкала в Сибіру одночасно зі степовими зубрами, турами, шерстистими мамонтами, шерстистими носорогами та кіньми. Серед великих хижаків того часу були печерні гієни та бурі ведмеді.

З огляду на спорідненість із сучасними яками, дослідники припустили, що "Як X" зовні міг більше нагадувати яка, ніж зубра. Сучасні яки відрізняються потужною статурою, рогами та довгою густою шерстю. Великі самці можуть важити близько тонни.

У льодовикову епоху значна частина Сибіру була так званим мамонтовим степом – великою трав’янистою екосистемою, де мешкали численні великі ссавці.

Аналіз стародавніх геномів також дозволив простежити зміни чисельності "Яка X". За даними дослідників, популяція, ймовірно, скоротилася під час потепління близько 120 тис. років тому. Тварина остаточно зникла пізніше, проте точний час вимирання поки що невідомий.

Інші новини про стародавніх тварин

Раніше УНІАН повідомляв, що знайдені в Бразилії сліди найдавніших тварин Землі виявилися чимось зовсім іншим. Вік загадкових слідів становить 540 мільйонів років.

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