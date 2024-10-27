Величезні висоти Гімалаїв є результатом унікального поєднання геологічних чинників.

Гора Еверест є найвищою у світі, якщо вимірювати її від рівня моря, але чи буде вона утримувати цей титул вічно.

Щоб відповісти на це запитання, спершу треба зрозуміти, як утворюються гори і як гора Еверест та решта Гімалаїв стали такими високими. Один зі способів утворення високих гір - це зіткнення двох тектонічних плит, пише Live Science.

За словами геолога Роба Батлера з Університету Абердіна в Шотландії, висота гір, які утворюються під час цих зіткнень, залежить від багатьох факторів. Ці характеристики включають товщину кори, яка визначається інтенсивністю і тривалістю тектонічного зіткнення, і температуру кори, яка визначається її віком.

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"Думайте про кору не як про тверде тіло, а як про в'язку рідину, як про кленовий сироп", - сказав Батлер. Як і холодний кленовий сироп, холодна кора в'язкіша і, отже, твердіша. Тому більш товста, холодна кора може утворювати більш високі гори, ніж більш тонка, тепла.

Крім товщини і температури кори, найважливішим фактором, що визначає висоту і зростання гір, є ерозія. "Саме тому, що ерозія настільки ефективна, [Гімалаї] є однією з найбільш швидкозростаючих систем гірських порід на планеті", - сказав Батлер. Це відбувається через принцип, званий ізостазією.

Таким чином, що більше матеріалу забирається з гори - чи то річка, льодовик, чи то сильні дощі та зсуви, то вище можуть піднятися гори навколо неї. Зокрема, дослідження 2024 року показало, що швидка ерозія річкової мережі на відстані понад 72 км від гори Еверест допомогла вершині вирости на 15-50 метрів за останні 89 тис. років.

Хоча ерозія є одним із чинників зростання гір, вона також є частиною того, що змушує їх зменшуватися, пояснив Метью Фокс, співавтор дослідження і геолог з Університетського коледжу Лондона. "[Зростають чи зменшуються гори] залежить від цього балансу між швидкістю ерозії та швидкістю підйому", - сказав Фокс. Якщо швидкість підйому вища, гора зростатиме. Якщо швидкість ерозії вища, гора буде зменшуватися.

Деякі вчені припустили, що Нангапарбат, один із сусідів Евересту в Гімалаях і дев'ята за висотою гора на Землі, зростає досить швидко, щоб одного разу обігнати Еверест за висотою. Однак Батлер і Фокс сумніваються, що це станеться. Хоча Нангапарбат зростає швидше за Еверест через швидку ерозію, вона також швидше руйнується через інтенсивність мусонів у цій області. Навпаки, Еверест росте і руйнується повільніше, залишаючись на доволі постійній висоті у 2000 футів (610 м) вище Нангапарбат.

Однак Батлер не відкидає можливості того, що коли-небудь інша гімалайська гора може зайняти трон. Погодні фактори можуть з часом змінюватися, сказав він, викликаючи зрушення в темпах зростання піків. "[Тектонічне зіткнення в Гімалаях] триватиме ще 10 млн років", - сказав Батлер.

Проте Батлер вважає, що навряд чи коли-небудь з'явиться пік, що значно перевищує за висотою Еверест. Гімалаї перебувають у вигідному становищі; вони утворилися через дуже інтенсивне і тривале зіткнення з холодною корою і високою швидкістю ерозії через мусони.

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