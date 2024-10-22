Після падіння метеорит S2 спричинив ланцюжок подій, які значно змінили Землю.

Кілька мільярдів років тому Земля була зовсім іншим місцем, і задовго до того, як на планеті з'явилося життя, на неї падало безліч метеоритів.

Один із таких ударів, відомий як подія S2, стався близько 3,26 млрд років тому і залишив після себе слід із підказок про ранню історію Землі. Доктор Наджа Драбон, експерт із ранньої геології Землі з Гарвардського університету, працювала над розгадкою секретів цього стародавнього удару, пише Interesting Engineering.

Вона та її команда вивчали пояс зелених каменів Барбертон у Південній Африці. Цей регіон багатий на геологічні свідчення тієї епохи. Ретельно вивчивши зразки гірських порід і проаналізувавши їхній хімічний склад, команда доктора Драбон реконструювала події падіння S2.

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Учені встановили, що метеорит був у 200 разів більшим - "розміром із чотири гори Еверест", того, який знищив динозаврів. Він спричинив величезне цунамі та масштабні руйнування.

Після падіння метеорит S2 спричинив ланцюжок подій, які значно змінили Землю. По-перше, він спричинив величезне цунамі, яке порушило океан і перенесло уламки з суші на узбережжя. По-друге, інтенсивне тепло, що утворилося внаслідок падіння, змусило верхній шар океану закипіти. Подія створила густу хмару пилу, яка заблокувала сонячне світло. Однак незважаючи на це, життя на Землі збереглося.

Дослідження показує, що удари метеоритів, хоча їх часто вважають руйнівними, насправді могли принести користь ранньому життю на Землі.

Ця подія спричинила сплеск поживних речовин, таких як фосфор і залізо, які були необхідні для росту одноклітинних організмів, зокрема, бактерій, що метаболізують залізо.

Цунамі перенесло залізо з глибин океану на мілководдя, а метеорит приніс фосфор. Цей зсув у бік бактерій, що віддають перевагу залізу, є важливою частиною головоломки при розумінні розвитку раннього життя. Хоча він був короткочасним, цей зсув бактерій є важливою частиною в розвитку раннього життя на Землі.

"Вважається, що удари метеоритів були катастрофічними для життя, але це дослідження підкреслює, що ці удари могли принести користь життю, особливо на ранньому етапі... ці удари могли фактично дозволити життю процвітати", - прокоментувала Драбон.

У поясі Барбертон Грінстоун зберігаються свідоцтва понад восьми стародавніх зіткнень, включно з S2. Доктор Драбон та її команда продовжать його досліджувати, шукаючи більше підказок про давню історію Землі.

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