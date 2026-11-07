Глибоко в печері археологи знайшли доісторичний скарб, який добре зберігся

Стоянка Сан-Естебан, що розташована неподалік від річки Ріо-Гранде, - одне з найдавніших місць поселення людей на території Сполучених Штатів.

Доісторичні мисливці залишили після себе напрочуд якісно виготовлене спорядження, яке було виявлено в печері. Про це пише The Daily Galaxy.

Списи, кам’яні наконечники та вигнуті дерев’яні вироби належать до найдавніших зразків зброї, відомих у Північній Америці. Розкопки, що розпочалися у 2019 році, тривають, і печера, безсумнівно, ще розкриє чимало своїх таємниць.

Історія заселення Північної Америки в загальних рисах відома, проте щодо деяких регіонів інформації, як і раніше, недостатньо. До таких місць належить південний Техас, розташований неподалік від кордону з Мексикою - саме там було зроблено цікаву знахідку.

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Стоянка Сан-Естебан, що знаходиться неподалік від річки Ріо-Гранде, - одне з найдавніших місць поселення людей на території Сполучених Штатів. Протягом останніх років тут знаходять безліч артефактів, зокрема мисливську зброю з унікальними характеристиками.

Дослідження печери в Техасі

На території національного парку Біг-Бенд волонтери з Центру досліджень Біг-Бенда (CBBS) та Канзаського університету з 2019 року проводять розкопки в природному печерному утворенні, відомому як Сан-Естебан. Уже в 2020 році археологи виявили низку артефактів, частина з яких становила цілий комплект зброї.

Сама стоянка набагато давніша за знайдені в ній предмети: судячи з усього, корінні мешканці використовували це місце як притулок ще в XI тисячолітті до нашої ери. Брайон Шредер, директор Центру досліджень Біг-Бенда, пояснив:

"Якщо це справді єдиний комплект, створений одночасно, то йдеться про воістину грандіозну знахідку. Дослідивши деревину, ми зможемо реконструювати навколишнє середовище того часу та дізнатися, скільки зусиль і часу стародавні люди витрачали на виготовлення своїх знарядь".

Як стародавні мисливці створювали свою зброю

Зазначається, що на місці розкопок було знайдено фрагменти шкіри, якими були обгорнуті дерев’яні держаки, а також кам’яні вироби. Серед них - загострений наконечник, призначений для кріплення на кінці дерев’яного древка (як спис).

Самі древки були виготовлені таким чином, щоб їх можна було використовувати зі спеціальним метальним пристосуванням, яке дослідники називають "атлатль". Атлатлі (спис-метальники) - коротші й легші, ніж звичайні списи, - вирізняються вражаючою точністю, особливо на відстанях від десяти до п’ятдесяти метрів.

Експерти CBBS також вважають, що корінні мешканці Сан-Естебана мали базові знання в галузі ботаніки, що дозволяло їм виготовляти наконечники, змащені отрутою.

Скільки років цим "бумерангам"

Деякі з знайдених тут широких, злегка вигнутих дерев’яних предметів дуже нагадують прямі бумеранги. При кидку в ціль вони могли оглушити тварину або навіть вбити невелику здобич. На відміну від класичних бумерангів, що мають набагато крутіший вигин, такі вироби не поверталися в руки метальника.

Згідно з наявними даними, подібні прямі бумеранги знаходили в різних куточках світу; вік найдавнішого з них становить 30 000 років. Численні дослідження їхніх аеродинамічних властивостей підтверджують, що вони були досить ефективними в умовах доісторичного полювання - зокрема, для полювання на певні види дичини. Радіовуглецевий аналіз артефактів, виявлених у регіоні Біг-Бенд, показав, що вони датуються 4500 роком до нашої ери.

Новини археології

Декорована кераміка, яка протягом цілого століття ставила археологів у глухий кут, судячи з усього, була виготовлена майстрами, які прийшли з півночі - з північної частини Флориди, де коралові рифи зіткнулися з безпрецедентною загрозою.

Дослідження 58 фрагментів показало, що посудини були виготовлені з місцевої глини, проте під час їхнього виготовлення застосовувалися технології та рецептури, характерні для північних регіонів.

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