Археологи зберігали дивні посудини ціле століття, а потім дізналися, хто насправді їх виготовив

Сто років тому археологи, які проводили розкопки в районі затоки Тампа, виявили фрагменти кераміки з візерунками, нетиповими для цієї місцевості.

Декорована кераміка, яка протягом цілого століття ставила археологів у глухий кут, судячи з усього, була виготовлена майстрами, які прийшли з півночі - з північної частини Флориди, де коралові рифи зіткнулися з безпрецедентною загрозою. Про це пише The Daily Galaxy.

Дослідження 58 фрагментів показало, що посудини були виготовлені з місцевої глини, однак під час їх виготовлення застосовувалися технології та рецептури, характерні для північних регіонів.

Сто років тому археологи, які проводили розкопки в районі затоки Тампа, виявили фрагменти кераміки з незвичайними для цієї місцевості візерунками. Мотиви орнаментів нагадували стиль міссісіпської культури, яка виникла близько 1000 року н. е. в долині річки Міссісіпі та поширилася на значній території Середнього Заходу та східної частини США.

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Цікаво, що ця загадка мала як географічний, так і культурний характер. Прибережні поселення в районі затоки Тампа, що належали до так званої культури Сейфті-Харбор (Safety Harbor), розташовувалися за сотні кілометрів на південь від основного ареалу місісіпської культури; їхні мешканці займалися переважно рибальством та видобутком морських ресурсів, а не вирощуванням кукурудзи.

Півострівна Флорида, як правило, не включалася до карт поширення міссісіпської культури, а оскільки в дослідників не було інструментів для точного визначення походження кераміки, знахідки відправили до сховищ, залишивши питання про їхнє походження відкритим.

Місцева глина, північні традиції

Як повідомляє Флоридський музей природної історії, вчені застосували метод нейтронно-активаційного аналізу, щоб визначити хімічний склад кераміки та порівняти його зі складом глини з родовищ в околицях затоки Тампа. Результати збіглися, що доводить: усі досліджені зразки були виготовлені на місці.

Можна було б припустити просте наслідування, але це не пояснює, чому декоровані посудини відрізнялися також за способом виготовлення, підготовкою глини та складом добавок (розріджувачів). Вони були створені методом нашарування глиняних джгутів - характерна риса міссісіпської технології, тоді як проста, утилітарна кераміка виготовлялася методом ліплення (техніка, яку легко освоїти навіть без спеціальних навичок гончарства).

Крім того, для створення декорованих виробів використовувалася якісніша глина та більш однорідні суміші, що свідчить про високу майстерність майстрів. Ніл Уолліс, куратор відділу археології Флориди в музеї, сказав:

"Це питання залишалося предметом дискусій протягом ста років. На пам’ятках у районі затоки Тампа присутні деякі риси, властиві міссісіпській культурі - наприклад, поселення з насипними платформами та специфічна іконографія, - однак відсутні інші важливі ознаки, такі як вирощування кукурудзи або використання мушель як домішок до глини. Кераміка в "міссісіпському" стилі завжди викликала закономірне запитання: як же ці предмети опинилися в затоці Тампа?"

Ознака, яка їх видає

Найгостріші підказки були приховані в самій глині. Майстри міссісіпської культури додавали до глини подрібнені прісноводні мушлі або шматочки старої кераміки, відомі як грог, що допомагало посуду витримувати високу температуру випалу та приготування їжі. Грог був присутній у 80 % прикрашених зразків і відсутній у непримітних. У більшості непримітних посудин замість цього містилися сухі шматки глини або пісок - матеріали, що використовувалися в кераміці Тампа-Бей протягом попередніх 3000 років.

Петрографія стала інструментом для вивчення внутрішньої структури. Фрагменти полірували до розмірів, що приблизно дорівнювали половині ширини людської волосини, щоб світло від поляризаційного мікроскопа могло проходити крізь них. Уолліс описав результат як "своєрідний відбиток пальця людей, які це зробили". Усередині грогу команда виявила слюду, поширену на Флоридському півострові, але яка зазвичай не зустрічається на півострові Флорида.

За словами Тревора Дьюка, який розпочав дослідження для своєї докторської дисертації в Університеті Флориди, шамот - це "найпростіша техніка випалу глини" у пагорбах Таллахассі, де розташований найближчий великий центр міссісіпської культури.

Важливо, що дослідники інтерпретують це як свідчення того, що мігруючі ремісники привозили стару кераміку на південь і подрібнювали її на глину на новому місці проживання.

Ремесло з усталеними традиціями

Цікаво, що ці прибульці потрапили в регіон, де існували відносно невеликі вождівства, серед яких були Токобага, Мокосо, Похой та Узіта. Громади будували кургани з плоскими вершинами, але ніколи не концентрували політичну владу в масштабах великих центрів міссісіпської культури.

Андреа Торвінен, менеджерка колекцій Лабораторії керамічних технологій, зазначила, що спеціалізовані знання в галузі кераміки, ймовірно, були одним із способів для прибульців утвердити свою роль. Оскільки готові посудини не розкривали рецепти глини, загартовування або техніку спірального ліплення, мешканці могли використовувати їх, не вивчаючи, як їх виготовляти. Дослідники припускають, що навчання відбувалося в межах невеликої групи ремісників, які тісно співпрацювали між собою. Волліс сказав:

"Група гончарів, які виготовляли прикрашені посудини, ймовірно, мала особливий статус, який вони підтримували завдяки цій таємній практиці, навіть якщо це не було таємницею в тому сенсі, що ніхто про це не знав", додавши, що "насправді, для таких секретів необхідно розкривати деякі деталі, щоб люди знали, що існує секрет".

У кожному дослідженому посуді з додаванням шамоту було виявлено старішу кераміку з ще більш раннім шамотом, вкрапленим у неї. Дослідники припускають, що таке багаторазове використання, ймовірно, мало сенс, який виходить за межі простого збереження кераміки в гарячому стані.

Новини археології

Раніше археологи, які проводили розкопки стародавнього некрополя на півдні Італії, виявили гробницю віком 2300 років. У ній були знайдені рідкісні написи мессапською мовою - малодослідженою доримською мовою, якою колись розмовляли в південно-східній Італії. Ці написи дають підстави припустити, що похована тут жінка могла обіймати жрицьку посаду. Наразі вивчається можливий зв'язок поховання з культом Деметри.

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