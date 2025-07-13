Досі вченим бракувало доказів, що це можливо, хоча такі гіпотези звучали.

Зміна рівня моря може відбуватися у дуже стислі строки внаслідок зміни клімату, в тому числі спричиненої коливаннями полюсів Землі. Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого у журналі Earth and Planetary Science Letters.

Міжнародна команда науковців з Нідерландів, Великої Британії та США з високою точністю відтворила динаміку рівня моря за останні 540 мільйонів років з точністю до тисячоліть. Окрім загальнонауового значення це дослідження може мати цілком практичне значення для сучасної економіки.

Як пояснює керівник дослідження, доктор Дауе ван дер Меєр, на основі викопних решток та осадових порід раніше вже вдавалося визначити середній рівень моря з кроком у мільйон років. Проте тепер науковці здобули змогу аналізувати й набагато коротші періоди — в межах тисяч років, що дає змогу виявити раніше невидимі короткотермінові коливання.

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Виявилося, що рівень моря змінювався не лише повільно протягом геологічних епох, а й зазнавав стрімких коливань у значно коротші періоди. Хоча раніше дослідники припускали таку можливість, бракувало достатньо даних, аби підтвердити її. Тепер же, завдяки аналізу осадових шарів, науковці змогли реконструювати ці швидкі зміни — і пов’язати їх із глобальними кліматичними циклами.

Окрема увага в дослідженні приділена ролі коливань осі обертання Землі. Ці ритмічні зміни, що впливають на кліматичні умови, стають особливо помітними під час холодних періодів, коли утворюються льодовикові щити на полюсах. Саме тоді "хитання" осі планети запускає льодовикові цикли, які тривають десятки тисяч років і супроводжуються коливаннями рівня моря на понад 100 метрів.

Знання про минулі рівні моря мають не лише академічну, а й суто прикладну цінність. Вони дозволяють точніше створювати карти геологічної будови земної кори — зокрема тих її шарів, що важливі для видобутку ресурсів або екологічної безпеки.

Наприклад, якщо відомо, що в певний період рівень моря був високим, можна передбачити утворення суцільних шарів глинистого каменю, який добре утримує рідини й гази. У періоди низького рівня моря формуються пористі породи, як-от пісковики, які можуть виступати резервуарами для води чи енергоносіїв.

Як зазначає доктор ван дер Меер, ці дані мають велике значення для безпечного зберігання CO₂ під землею, захоронення відходів або розробки нових родовищ. Більш точні карти підповерхневих шарів Землі — це також крок до розвитку чистої енергетики.

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Також ми розповідали, що танення льодовиків може мати додаткові неочікувані наслідки. Окрім суто екологічних проблем, як от пересихання річок, зникннення льодовиків здатне спровокувати вибухи сплячих вулканів.

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