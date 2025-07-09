Виявляється, льодовики допомагали стримувати активність вулканічних вивержень.

Танення льодовиків спричинить екологічні проблеми та економічні збитки в навколишніх районах. Але тепер вчені дійшли висновку, що наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж просто пересихання річок, які живляться льожовиковою водою.

Як пише The Guardian, нове дослідження свідчить, що танення льодовиків може спровокувати серію потужних вулканічних вивержень. Справа у тому, що зменшення маси льоду послаблює тиск на підземні магматичні резервуари, що збільшує ризик вивержень.

Подібне явище вже фіксували в Ісландії, яка розташована на стику тектонічних плит, проте нещодавнє чилійське дослідження стало одним із перших, що задокументувало активізацію вулканізму на континенті після завершення останнього льодовикового періоду.

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Сьогодні глобальне потепління, викликане спалюванням викопного палива, прискорює танення льодовиків у всьому світі. Особливе занепокоєння викликає західна Антарктида, де під кригою може бути понад 100 вулканів, а цей лід, за прогнозами, може зникнути вже протягом найближчих десятиліть і століть.

Вулканічні виверження здатні тимчасово охолоджувати Землю завдяки викиду в атмосферу частинок, які відбивають сонячне світло. Проте тривалі виверження, що супроводжуються викидом парникових газів — таких як CO₂ і метан — здатні ще більше підігрівати планету, створюючи небезпечне замкнене коло: танення льоду провокує виверження, а ті, своєю чергою, посилюють глобальне потепління.

"Оскільки льодовики відступають через зміну клімату, наші результати свідчать про те, що ці вулкани продовжують вивергатися частіше та з більшою вибуховістю", — зазначив керівник дослідження Пабло Морено-Єгер з Університету Вісконсин-Медісон.

Його команда провела польові роботи у високогір'ї Анд, зокрема дослідивши вулкан Мочо-Тошуенко за допомогою радіоізотопного датування порід, утворених до, під час і після льодовикової епохи, коли регіон був покритий льодовиком завтовшки до 1500 метрів. Дані засвідчили, що товстий шар льоду між 26 000 і 18 000 років тому стримував виверження, дозволяючи накопичення магми на глибині 10–15 км. Приблизно 13 000 років тому, коли крига розтанула, зниження тиску спричинило серію вибухових вивержень.

"Наше дослідження показує, що це явище не обмежується Ісландією, де спостерігалася підвищена вулканічна активність, але може також траплятися в Антарктиді. Інші континентальні регіони, такі як частини Північної Америки, Нова Зеландія та Росія, також тепер потребують пильнішої наукової уваги", - каже автор дослідження.

Інші новини про глобальне потепління

Як писав УНІАН, нові дослідження свідчать, що глобальне потепління втричі збільшило кількість смертей через спеку в Європі. Вчені попереджають, що хвилі спеки стають тихими масовими убивцями.

Також ми розповідали, що міська влада Барселони вирішила боротися із нестерпними умовами життя в місті через спеку. Мерія реалізує проект кліматичних укриттів.

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