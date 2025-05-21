Якщо раніше передбачалося, що Всесвіт "закінчиться" через 10 у ступені 1100 років, то зараз цифра стала набагато меншою.

Людство вже знало, що Всесвіт не нескінченний, але новина про те, що його "термін служби" коротший, ніж вчені припускали раніше, - дійсно важлива. Однак, навіть якщо прогнози змінюються, у нас усе ще є час, щоб насолоджуватися життям на Землі, пише Econews.

Яке майбутнє Всесвіту і як це вплине на нас

Питання на мільйон для багатьох учених завжди звучало так: яким буде майбутнє Всесвіту? Серед гіпотез: чи буде він розширюватися вічно? Схлопнеться чи ні? Чи, можливо, згасне, як зірка, і врешті-решт усе зануриться в темряву?

Поки таємницю не розкрито, вважалося, що у Всесвіту практично нескінченне майбутнє. Точніше, раніше експертам вдалося визначити, що він проіснує 10 у ступені 1100 років (10¹¹⁰⁰). Однак нові відкриття вказують на набагато "ближчий" кінець.

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До чого тут Гокінг, і чому він виявився правий

У 1970-х роках, а точніше - 1975 року, Стівен Гокінг сформулював теорію випаровування чорних дір, нині відому як "випромінювання Гокінга". Вчений стверджував, що з чорних дір можуть виходити частинки і випромінювання, що з часом призводить до їх повільного зникнення. Примітно, що ця теорія повністю суперечить поглядам Ейнштейна, який вважав, що чорні діри можуть тільки рости.

Однак чорні діри, як виявляється, не єдині, хто може зникнути... раніше зазначені вчені перерахували ймовірний термін життя Всесвіту з огляду на випромінювання Гокінга і виявили, що будь-який об'єкт із гравітаційним полем - як-от нейтронні зірки та білі карлики - можуть випаровуватися за тим самим принципом.

З огляду на це відкриття, дослідники перерахували термін життя Всесвіту й отримали новий показник - 10⁷⁸ років. Звісно, це все ще астрономічно довго, але в трильйони разів менше, ніж передбачалося раніше. Всесвіт убуває набагато швидше, ніж вважалося раніше.

Хоча відкриття може здатися тривожним, потрібно розуміти: у Всесвіту попереду ще трильйони і трильйони років. Усі процеси, описані в дослідженні, відбудуться через такі віддалені проміжки часу, що їх важко навіть уявити, не кажучи вже про те, щоб відчути їхні наслідки для людства.

Інші наукові новини

Раніше УНІАН повідомляв, що глибоко під Землею було виявлено океан. Він може назавжди переписати історію нашої планети. Тепер учені вважають, що надра Землі містять стільки ж води, скільки всі поверхневі океани разом узяті, замкнені всередині мінералів мантії під екстремальним тиском і температурою.

Крім того, вчені розробили унікальний метод спостереження за Землею. Метод учених передбачає розміщення 891 супутника. Їх планують розділити на 81 "основний" супутник, рівномірно розміщений по орбіті, а також по 10 "супутників супроводу" біля кожного основного.

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