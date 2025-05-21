Цей секретний підземний океан може назавжди переписати історію Землі.

Вчені виявили величезний прихований океан на глибині 644 км під поверхнею Землі.

Нове дослідження надало переконливі докази існування величезного океану в мантії Землі. Цей прихований водний резервуар, що зберігається в рідкісному мінералі під назвою рингвудит, кидає виклик попереднім уявленням про те, скільки води утримує планета, пише Daily Galaxy.

Тепер вчені вважають, що надра Землі містять стільки ж води, скільки всі поверхневі океани разом узяті, замкнені всередині мінералів мантії під екстремальним тиском і температурою.

Відео дня

Відкриття зосереджене на рингвудиті, мінералі високого тиску, який утворюється в мантії Землі на глибині від 402 до 660 км. Унікальність рингвудиту полягає в його здатності зберігати молекули води у своїй кристалічній структурі.

"Ми нарешті бачимо докази кругообігу води на всій Землі, які можуть допомогти пояснити величезну кількість рідкої води на поверхні нашої планети. Вчені десятиліттями шукали цю відсутню глибинну воду", - акцентував співавтор дослідження Стів Якобсен.

Річ у тім, що це відкриття передбачає безперервний кругообіг води не тільки на поверхні, а й по всій Землі.

Здатність рингвудиту утримувати воду надзвичайна. Якобсен зауважив: "У кристалічній структурі рингвудиту є щось дуже особливе, що дозволяє йому притягувати водень і утримувати воду. Цей мінерал може містити багато води в умовах глибокої мантії".

Інші новини науки

Раніше вчені розкрили секрет рідкісної скам'янілості, яка підтвердила теорію еволюції Дарвіна. Дослідження показує, що у зразка археоптерикса віком 150 млн років було особливе пір'я для польоту.

Вас також можуть зацікавити новини: