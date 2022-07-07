Очевидці падіння метеора розповіли, що їхні будинки тряслися від неймовірного гуркоту.

Дуже яскравий метеор серед білого дня 7 липня помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним гуркотом.

Десятки свідків заявили, що бачили яскраве світло і чули гуркіт, коли пролетіла вогненна куля, повідомляє агентство Reuters.

Місцевий житель Майк Казінс працював недалеко від Веллінгтона, коли кімната освітилася блакитно-помаранчевим відтінком. "Я вибіг на вулицю і побачив його слід, а потім пролунав гуркіт, як на початку землетрусу", - розповів він агентству.

Деякі з очевидців повідомили, що їхні будинки тряслися, передає The Watchers.

Астроном з обсерваторії Маунт-Джон при Кентерберійському університеті Алан Гілмор повідомив, що яскравий метеор, що проходить через атмосферу дуже швидко, був рідкісним явищем над міською територією.

"Він світився дуже яскраво, значить, це був досить великий об'єкт", - сказав Гілмор. За його словами, гул, який почули люди, показав, що метеор пролетів на відстані 60 кілометрів від землі.

Один з очевидців в соцмережі повідомив, що метеор згорів і розпався в повітрі.

"Об'єкт буквально тільки що згорів в атмосфері! Величезний спалах світла, коли він згорів і розпався! Ніколи не бачив нічого подібного в моєму житті", - написав Джейм Соренсен.

Повідомляється, що не було виявлено ніяких уламків. Повідомлень про падіння метеорита на землю або в океан також не надходило.

Нагадаємо, в середині травня в небі над Великобританією помітили яскравий вогненна куля, який виявився падаючим метеоритом.

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