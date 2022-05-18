Це другий метеор у Великобританії за тиждень, політ якого вдалося зняти на відео.

У небі над Великобританією помітили яскраву вогняну кулю, яка виявилася падаючим метеоритом. Це вже другий метеор, помічений в цьому районі за останній тиждень.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, яскрава вогненна куля була помічена над південним заходом Сполученого Королівства 16 травня 2022 року. Ця подія відбулася всього через п'ять днів після того, як над тим же регіоном помітили іншу дуже яскраву вогненну кулю. Цікаво, що обидві події мали схожі траєкторії.

Як повідомляється, наземна траєкторія, розрахована на основі звітів очевидців, показує, що метеор рухався з південного заходу на північний схід і закінчив свій видимий політ над південною Англією.

Нагадаємо, кілька днів тому у небі над Європою помітили яскраву вогняну кулю. Тоді видиме падіння тривало кілька секунд. Також цей метеор бачили з Уельсу, Франції та Нідерландів.

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