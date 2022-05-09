Телескоп Hubble зробив знімок залишків наднової зірки.

Космічний телескоп Hubble сфотографував наслідки космічного катаклізму - "смерть" зірки.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.

На знімку видно розірвані залишки наднової зірки - гігантський вибух, що знаменує кінець життя зірки, яка вмирає. Вважається, що цей об'єкт, відомий як DEM L249, був створений під час "передсмертної агонії" білого карлика. Хоча білі карлики зазвичай стабільні, вони можуть повільно накопичувати матерію. Накопичення матерії триває до тих пір, поки білий карлик не досягне критичної маси й не піддасться катастрофічному вибуху, викинувши при цьому величезну кількість матеріалу в космос.

Як повідомляється, DEM L249 знаходиться в сузір'ї Менса у Великій Магеллановій Хмарі - невеликій галактиці-супутнику Чумацького Шляху всього за 160000 світлових років Від Землі.

Нагадаємо, раніше вчені виявили найяскравіший пульсар, що коли-небудь спостерігався за межами Чумацького Шляху.

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