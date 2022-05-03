Пульсар настільки яскравий, що спочатку його прийняли за далеку галактику.

Вчені виявили найяскравіший пульсар, що коли-небудь спостерігався за межами Чумацького Шляху.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, пульсар настільки яскравий, що спочатку його прийняли за далеку галактику.

Пульсари - це неймовірно щільні нейтронні зірки, які випускають пучки електромагнітного випромінювання зі своїх полюсів.

Через те, що ці об'єкти швидко обертаються, їх високоенергетичне випромінювання виглядає як короткі періодичні імпульси, коли їх спостерігають з іншого місця в космосі, щось на зразок космічного маяка, періодично видніється здалеку.

З моменту їх відкриття в 1960-х роках ірландським астрофізиком Джоселін Белл було виявлено понад 2000 пульсарів, але переважна більшість цих блискучих обертових об'єктів знаходиться всередині нашої галактики.

Як повідомляється, пульсар, який нещодавно виявили, назвали PSR J0523-7125. Він являє собою набагато більш рідкісне відкриття: пульсар знаходиться далеко за межами Чумацького Шляху, в цьому випадку у Великій Магеллановій Хмарі.

"Це був дивовижний сюрприз",− сказав астрофізик Юаньмін Ван, кандидат наук Сіднейського університету і перший автор нового дослідження PSR J0523-7125. "Я не очікував знайти новий пульсар, не кажучи вже про найяскравіший. Але з новими телескопами, до яких ми тепер маємо доступ, це дійсно можливо".

За словами дослідників, PSR J0523-7125 приблизно в 10 разів яскравіший, ніж будь-які інші позагалактичні пульсари, які спостерігалися раніше.

Нагадаємо, раніше на Марсі зафіксували два найпотужніших землетруси за весь час досліджень.

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