Світлина допоможе вченим подивитися на космічний об'єкт під іншим кутом.

Космічний телескоп IXPE, що належить NASA та космічному агентству Італії, зробив свій перший знімок. На світлині можна побачити залишки зірки, яка вибухнула кілька століть тому.

Фото з’явилося у блозі NASA.

Як зазначають астрономи, телескоп сфотографував "Кассіопею А" - залишок зірки, яка вибухнула ще в 17-му столітті.

"Зображення "Кассіопеї А" через IXPE дуже гарне, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей надновий залишок", - зазначив астроном Паоло Соффітта.

Ударні хвилі під час вибуху зірки охопили навколишній газ, нагріли до високих температур і прискорили частинки променів. Внаслідок цього утворилася хмара, що світиться.

"Кассіопея А" опинилася у полі зору астрономів вже давно, але чітка фотографія допоможе вченим подивитися на космічний об'єкт під іншим кутом.

Раніше космічний телескоп Hubble зробив фото далеких галактик IC 2431, що бурхливо зливаються.

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