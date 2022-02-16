Космічний телескоп IXPE, що належить NASA та космічному агентству Італії, зробив свій перший знімок. На світлині можна побачити залишки зірки, яка вибухнула кілька століть тому.
Фото з’явилося у блозі NASA.
Як зазначають астрономи, телескоп сфотографував "Кассіопею А" - залишок зірки, яка вибухнула ще в 17-му столітті.
"Зображення "Кассіопеї А" через IXPE дуже гарне, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей надновий залишок", - зазначив астроном Паоло Соффітта.
Ударні хвилі під час вибуху зірки охопили навколишній газ, нагріли до високих температур і прискорили частинки променів. Внаслідок цього утворилася хмара, що світиться.
"Кассіопея А" опинилася у полі зору астрономів вже давно, але чітка фотографія допоможе вченим подивитися на космічний об'єкт під іншим кутом.
Раніше космічний телескоп Hubble зробив фото далеких галактик IC 2431, що бурхливо зливаються.