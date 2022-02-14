На знімку видно прогресуюче потрійне злиття галактик, а також процеси, викликані гравітаційною взаємодією цього тріо.

Космічний телескоп Hubble зробив фото далеких галактик IC 2431, що бурхливо зливаються.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, об'єкти розташовані в сузір'ї Рака на відстані 681 мільйона світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

"На знімку видно прогресуюче потрійне злиття галактик, а також бурхливу суміш утворення зірок і припливних викривлень, що викликані гравітаційною взаємодією цього галактичного тріо", - повідомили астрономи.

Центр цього зображення, зробленого за допомогою вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS), затьмарений густою хмарою пилу, хоча світло від фонової галактики пронизує її зовнішні кінцівки.

Зазначимо, що об'єкт IC 2431 міститься в оригінальній редакції індексного каталогу (каталог туманностей та зоряних скупчень, додаток до нового загального каталогу - найвідомішого в аматорській астрономії каталогу незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

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JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які успішно розгорнулися. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені. Наприкінці січня 2022 року телескоп був виведений на задану орбіту.

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